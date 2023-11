Reklama

Choć nie mieszkają razem już od roku, to sprawa rozstania Justyny i Piotra Żyłów ujrzała światło dzienne dopiero dwa miesiące temu. Wtedy bowiem Justyna Żyła opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym ujawniła romans męża z inną kobietą! Między Żyłami rozpętała się medialna wojna, która trwa do dziś i zapowiada się, że jeszcze długo się nie skończy... Powód? Piotr Żyła wysłał niedawno żonie pismo przedprocesowe, w którym domaga się uregulowania kontaktów z dziećmi: 6-letnią Karoliną i 11-letnim Jakubem. "Fleszowi" udało się skontaktować w tej sprawie z Justyna Żyłą! Co powiedziała?

Dlaczego Justyna Żyła nie chce zgodzić się na rozwód z Piotrem Żyłą?

Żona skoczka wciąż jest zbulwersowana całą sytuacją, ale nie ukrywa, że dzieci są dla niej priorytetem i jest w stanie dla nich zrobić wszystko.

Dobro Karolinki i Kubusia jest dla mnie najważniejsze. Nigdy nie zabraniałam Piotrkowi widywać się z dziećmi i nie zamierzam tego robić. One potrzebują ojca, ale nie takiego, który zabierze je od święta na lody czy obiad. Tylko takiego, który z nimi będzie - mówi "Fleszowi" Justyna Żyła.

Jak ustalił magazyn, żona skoczka i jego dzieci są pod stałą opieką psychologa, a Justyna Żyła szuka pracy, dzięki której mogłaby się rozwijać zawodowo. Ale życia na nowo nie zamierza sobie układać i... nie chce myśleć o rozwodzie!

Wierzę w słowa przysięgi małżeńskiej i w to, że mój mąż zrozumie, że rodzina to najwyższa wartość i warto o nią walczyć - tłumaczy swoją decyzję.

Jesteś ciekaw czy Żyłowie dogadali się w sprawie alimentów? Czy zamierzają dzielić majątek i co z ich domem w Wiśle, w którym zamieszkali razem zaledwie dwa lata temu? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

Justyna i Piotr Żyłowie są małżeństwem od 12 lat.

East News

Piotr Żyła nie zaprzecza, że ma romans. Nie chce jednak komentować publicznie swojego życia prywatnego.

Instagram

