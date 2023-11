Justyna Żyła wyszła za Piotra Żyłę w 2006 roku. Mieli wtedy po 19 lat. Para ma dwoje dzieci - Jakuba (ur. 2007) i Karolinę (ur. 2012). Dzieci pary idą w ślady ojca i już czynnie uprawiają sport. Co o swoim mężu mówiła w przyszłości Justyna?

- Mój mąż nie jest typem romantyka. Wiecie, jak mi się oświadczył? Zostawił pierścionek pod choinką i nic nie powiedział. Musiałam zanim chodzić i dopytywać, o co mu chodzi! Innym razem na walentynki dostałam kwiatki razem z wazonem. Muszę przyznać, że praktycznie podszedł do tematu - mówiła Justyna Żyła w rozmowie z "Faktem".

Niestety ich małżeństwo od jakiegoś czasu zaczęło się psuć, o co Justyna obwiania Piotra, który rzekomo znalazł już nową miłość.

- Próbowałam ratować nasze małżeństwo, ale im bardziej się starałam, tym mocniej Piotrek się odsuwał. Chciałam, bo kochałam go i kocham nadal, ale nikogo nie można zmusić do tego, by był - mówiła Justyna Żyła w rozmowie z portalem kobieta.wp.pl.