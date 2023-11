1 z 4

Justyna Żyła w show-biznesie zaistniała dopiero rok temu. Wszystko za sprawą głośnego rozwodu z Piotrem Żyłą. 31-latka zamiast prać brudy w domu, o niewierności skoczka i problemach w związku opowiedziała wszystkim mediom. Głośne wywiady i sesja okładkowa dla magazynu "Playboy" sprawiły, że choć małżeństwo przestało istnieć, to Justyna otrzymała szansę na karierę. W grudniu 2018 roku m.in. została prowadzącą nowego programu pt. "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta", a chwilę później otrzymała zaproszenie do "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Czy Justyna Żyła zgodziła się wziąć udział w tanecznym show? Jak już pisaliśmy, 31-latka nie tylko nie odmówiła, ale i będzie rywalizować z.. Agnieszką Radwańską! Która z pań wygra Kryształową Kulę? Zobaczcie na kolejnej stronie, jak była żona skoczka przygotowuje się do konkursu!

Zobacz też: Justyna Żyła ma dość! Ostry wpis na Instagramie, a pod nim burza!