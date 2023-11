2 z 4

Była żona Piotra Żyły do show biznesu weszła w lutym 2018 roku. Wszystko za sprawą kłótni ze skoczkiem. Podobno Piotr tuż przed świętami Bożego Narodzenia zostawił Justynę i dzieci i odszedł do innej kobiety! Po tym wyznaniu głośno zrobiło się o małżeństwie Żyłów. Justyna nie zamierzała pozostawić na mężu suchej nitki i ochoczo wypowiadała się o przykrościach jakie ją spotkały ze strony Piotra w mediach. Konflikt pary zakończył się rozwodem w sądzie. A później 31-latka otrzymała szansę na autorski program! Od grudnia na antenie Active Family Justyna Żyła pomaga skłóconym parom pogodzić się ze sobą. Była żona Piotra podobno świetnie czuje się przed kamerą, co postanowił wykorzystać również Polsat. I jak czytamy w tygodniku "Świat i ludzie" 31-latka wystąpi w kolejnej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"!