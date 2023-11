Piotr Żyła, po tym jak jego żona Justyna Żyła publicznie zarzuciła mu zdradę, próbuje dalej cieszyć się ze sportowych sukcesów i zjednać sobie fanów. W ostatnim konkursie Pucharu Świata w fińskim Lahti skoczek zajął 17. miejsce, opublikował zdjęcie, na którym widać jak cieszy się z wygranej kolegów i swojego miejsca. Jednak fani wcale nie byli dla niego łaskawi. Dalej zaczęła się wylewać na niego fala hejtu. Sami przeczytajcie!

- szanuję Piotra jako sportowca, bo jest jednym z najlepszych polskich skoczków w historii i w tej kategorii klasyfikuję go na miejscu 5. Natomiast krytykuje go za nieprofesjonalizm poza skocznią, gdzie w tej materii daleko mu do Stocha i Huli. Natomiast moje konto jest prawdziwe i niech pani nie wynajduje teorii spiskowych jakoby te konto było fałszywe. Po czym pani wnioskuje że takie jest? Po braku zdjęcia i danych osobowych? Po prostu cenię swoją prywatność.

- A te całusy po skoku to komu wysyłasz? Mam nadzieję, że to do pani Justyny. Chłopie, ratuj swoje małżeństwo póki możesz, a nie stroisz głupie miny do kamery. Zostawiasz żonę i dzieci dla jakiejś. Pomyśl co tracisz, a rodzina to rzecz święta. Rzuć tę kochankę, apeluję do Ciebie Żyła!".

- Posty usunięte jego żony wszystko wyjaśniają że zdradził ją dla kochanki. Nie sądzę aby kłamała jako matka własnych dzieci miała w celu niszczenie swej rodziny. To jest bezsprzecznie jego wina.

- Po prostu krytykuje go w jak tchórzliwy sposób potraktował własną żonę i dzieci. Mam do tego prawo bo jest osobą publiczną. Jednocześnie współczuję tej kobiecie bo narobił jej wiele nadziei a teraz zawalił sprawę koncertowo.

- Rozczulajaca jest ta moc kobiet wspierająca pana skoczka..kobiety chyba powinny być bardziej solidarnie.....a panu Zyle życzę dobrych skoków. I żeby pamiętał ze poukładane życie to szansa na dobry wynik - to tylko niektóre opinie o Piotrze Żyle na jego Instagramie.