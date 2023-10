Justyna Steczkowska oceniła występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021! Choć od konkursu minęło już kilka tygodni, wciąż ten temat budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród polskich fanów Eurowizji, którzy marzą o dobrym wyniku naszego kraju! Justyna Steczkowska, która sama miała okazję reprezentować nasz kraj, zdradziła, co mogło być przyczyną słabego wyniku Rafała - zajął bowiem odległe, 14. miejsce w drugim półfinale, nie awansując do finału. Na co diwa zwróciła największą uwagę?

Justyna Steczkowska chwali samego Rafała Brzozowskiego, krytykuje pomysł na "wizję"

Justyna nie ma zastrzeżeń do samego Rafała Brzozowskiego, twierdząc, że ma dobry głos. Zwróciła jednak uwagę na pewne mankamenty podczas jego występu, zwłaszcza wizualne. Co ma na myśli?

Na pewno pomogłoby mu to, gdyby ten występ był obudowany. Nie chodzi o tancerzy, bo tam coś się działo, jeżeli chodzi o same wizualizacje. Wszystkie występy były zjawiskowe, przygotowane z pomysłem, z pompą. Widać było, że ktoś to przemyślał, wydał na to dużo pieniędzy - mówi Justyna.

Chcielibyście ponownie zobaczyć gwiazdę na Eurowizji?