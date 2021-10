Na początku września Beata Kozidrak została zatrzymana przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Gwiazda miała 2 promile w wydychanym powietrzu. Odebrano jej prawo jazdy i zarekwirowano auto, obecnie Beata czeka na decyzję prokuratury w sprawie kary. Dzień po incydencie Kozidrak wydała oświadczenie:

Przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata. - pisała.