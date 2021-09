Beata K. wraca na scenę, a Justyna Steczkowska broni wokalistki! 

Fani Beaty Kozidrak w najśmielszych snach nie mogliby przewidzieć niespodzianki, którą przygotowała dla nich wokalistka! Na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. To się dzieje naprawdę. Jestem bardzo podekscytowana! - napisała we wpisie Życie Beaty Kozidrak to scenariusz na film, a w tym wypadku należy potraktować to dosłownie! Zobacz także: O biografii i tym, co naprawdę ważne... Niezwykły wywiad z niezwykłą kobietą, Beatą Kozidrak Powstanie film o życiu Beaty Kozidrak Beata Kozidrak właśnie poinformowała fanów, że niedługo powstanie film na podstawie jej życia! Realizacją zajmie się studio Aurum Film. Ci sami twórcy odpowiedzialni byli za filmy "Ostatnia rodzina" oraz nominowane do Oscara "Boże Ciało". Reżyser Piotr Domalewski ma na koncie wielokrotnie nagradzaną "Cichą noc" i nie będzie to jego pierwszy projekt inspirowany Beatą Kozidrak. W 2019 roku był pomysłodawcą i scenarzystą sztuki teatralnej "Być jak Beata", której premiera odbyła się w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Mam dla Was ogromną niespodziankę! Powstanie o mnie film!!! Reżyserem i współscenarzystą projektu będzie twórca „Cichej nocy”, Piotr Domalewski, a producentami Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham. Myślę, że moje barwne życie w ciekawy sposób można pokazać na ekranie! Będę wspierać twórców filmu, żeby powstał interesujący, piękny i mądry obraz, w którym będzie dużo muzyki. To się dzieje naprawdę. Jestem bardzo podekscytowana!!! Trzymajcie kciuki ❤️ Wiadomość o filmie o życiu Beaty Kozidrak wywołała entuzjazm nie tylko wśród fanów wokalistki. Post skomentowały również córki gwiazdy Agata i Katarzyna Pietras. Te pytania...