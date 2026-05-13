Justyna Steczkowska zabrała głos po awansie Polski na Eurowizji. Fani nie kryją zachwytu
12 maja, odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2026, podczas którego wystąpili reprezentanci 15 państw. Wśród nich znalazła się Alicja Szemplińska, która swoim występem wywalczyła Polsce awans do finału konkursu. Sukces wokalistki szybko spotkał się z reakcją Justyny Steczkowskiej.
Awans Alicji Szemplińskiej do finału Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 wywołał wśród polskich widzów ogromną radość. Występ reprezentantki Polski spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, a do wokalistki szybko zaczęły spływać słowa uznania. Jedną z pierwszych osób, które publicznie pogratulowały Alicji sukcesu, była Justyna Steczkowska. Wsparcie dla młodej artystki okazały również inne gwiazdy polskiej estrady.
Justyna Steczkowska gratuluje Alicji Szemplińskiej
Alicja Szemplińska awansowała do finału Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, dostarczając polskim widzom ogromnych emocji. Reprezentantka Polski zachwyciła publiczność wykonaniem utworu "Pray", a napięcie sięgnęło zenitu podczas ogłaszania wyników. Polska została wyczytana jako ostatnia, co wywołało ogromne emocje zarówno wśród fanów przed telewizorami, jak i internautów śledzących konkurs w sieci.
Tuż po ogłoszeniu wyników wsparcie i ciepłe słowa dla młodszej koleżanki przekazała Justyna Steczkowska, która reprezentowała Polskę podczas ubiegłorocznej edycji konkursu. Wokalistka od początku mocno kibicowała Alicji i nie kryła radości z jej sukcesu na eurowizyjnej scenie. Od razu po werdykcie wokalistka udostępniła na Instastories nagranie z występu Alicji Szemplińskiej, dodając od siebie krótki komentarz.
Brawo
Justyna Steczkowska pogratulowała młodszej koleżance także pod jednym z wpisów, co wywołało falę euforii wśród internautów.
Bogini przemówiła
Godna następczyni
Gwiazdy wspierają Alicję Szemplińską po awansie do finału Eurowizji
W ślad za Justyna Steczkowska szybko poszły kolejne gwiazdy, które nie kryły radości z awansu Alicji Szemplińskiej do finału Konkurs Piosenki Eurowizji 2026. W sieci pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i zachwytów nad występem reprezentantki Polski. Wśród osób, które postanowiły publicznie okazać Alicji sympatię i uznanie, znalazła się między innymi Ewa Chodakowska.
Twój talent jest nie z tej ziemi. Full pakiet. Wokal top i nie mówię o Eurowizji. Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom. Czekam na Grammy Awards
Prawie zawał przy ogłoszeniu. Brawo, najlepszy występ wieczoru, pobiłaś Gaję bez smoka
Gratulacje
