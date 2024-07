Kiedy Justyna Steczkowska pojawiła się na konferencji prasowej 2. edycji "The Voice of Poland" ubrana w luźną turkusową sukienkę (zobacz), tabloidy nie miały wątpliwości - jest w ciąży! Temat stał się jeszcze bardziej gorący w momencie, gdy gwiazda nie odbierała telefonów z gratulacjami od dziennikarzy. Na szczęście, o wiele więcej na temat życia prywatnego Justyny mówią jej znajomi i osoby z produkcji muzycznego show TVP2.

Magazyn "Flesz" dowiedział się, że Steczkowska nie chce potwierdzić trzeciej ciąży, ponieważ, jak każdej kobiecie na początku błogosławionego stanu, zależy jej na spokoju.

- Dba o siebie i nie chce się denerwować. Tylko czasem śmieje się, gdy czyta o sobie, że ponoć nawet w ciąży nie zrezygnuje z wysokich obcasów, ale gdy lekarz jej nakaże - będzie chodziła na bosaka - zdradza "Fleszowi" znajomy gwiazdy.

Piosenkarce zależy też na tym, aby uchronić swoje dziecko przed światem show-biznesnu. Znana z pielęgnowania rodzinnych tradycji, piosenkarka podobno nie weźmie udziału w żadnej ciążowej sesji zdjęciowej na okładkę, tak jak np. inne "sexy mamy".

- Nie będzie słodkich okładek z brzuszkiem ani informacji dla mediów o przebiegu ciąży krok po kroku. To nie jest w jej stylu, przede wszystkim jest wybitną artystką - kontynuuje znajomy Justyny.

Dodatkowym dowodem potwierdzającym ciążę Steczkowskiej ma być jej dieta. Gwiazda przestała pić kawę i jako jedyna z jurorów "The Voice" nie sięga po napoje energetyczne, chociaż pracuje do późnych godzin. Ponadto, codziennie rano pije szklankę wody z miodem i cytryną. Czyżby do grona dwóch synów miała dołączyć córka?

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko pogratulować :-)

