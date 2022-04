Leon Myszkowski napisze książkę! Syn Justyny Steczkowskiej od dłuższego czasu prężenie rozwija swoją karierę i idzie mu to z całkiem niezłym efektem! Nie jest tajemnicą, że miłością Leona Myszkowskiego jest gotowanie i właśnie dzięki tej pasji stał się popularny w mediach. Nastolatek prowadzi bloga kulinarnego, który ma całe rzesze fanek. Justyna Steczkowska początkowa była przeciwna temu, aby jej udzielał się publicznie, ale teraz ma do niego pełne zaufanie. Teraz Leon pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem, którego podpis wiele wyjaśnia. Umowy podpisane no to teraz czas pisać Książkę! :) Okazuje się, że chłopak napisze swoją pierwszą w życiu książkę! Jak na razie nie zdradził na jaki temat, ale domyślamy się, że na taki, który jest mu bliski. Z pewnością będzie to coś związanego z kuchnią i przepisami, które przygotowuje na swoim blogu. My nie możemy doczekać się premiery i trzymamy kciuki, a Justynie Steczkowskiej gratulujemy zdolnego syna! Zobacz: Leon Myszkowski wystąpi w Top Chef z gwiazdami?! Znamy prawdę! Leon Myszkowski napisze książkę! Syn Justyny Steczkowskiej coraz prężniej rozwija swoją karierę