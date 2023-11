Reklama

Dwa miesiące temu Justin Bieber i Hailey Baldwin wzięli ślub, a już przechodzą kolejny kryzys! Najpierw głośno mówiło się o problemach w ich związku, gdy Justin mocno przeżył załamanie nerwowe byłej dziewczyny Seleny Gomez. Ponoć płakał i był zrozpaczony jej stanem i nawet płakał, co nie spodobało się Hailey. Teraz z kolei między małżonkami wybuchła ostra awantura i znów poszło o znaną piosenkarkę.

Justin Bieber pokłócił się z Hailey o Selenę!

Okazuje się, że Justin Bieber wciąż bardzo martwi się o byłą ukochaną i to do tego stopnia, że dla jej dobra nadwyrężył swoją relację z żoną i... zrobił jej awanturę! O co poszło? Justinowi nie spodobało się, że jego żona chodzi do tego samego studia jogi i pilates, co Selena. Wokalista nie chce, by doszło do spotkania obu kobiet, co dla Seleny mogłoby być zbyt traumatyczne i zaszkodzić jej w dochodzeniu do zdrowia.

Wszystko wskazuje więc na to, że Justin ciągle coś czuje do Seleny, nie sądzicie? Na razie nie wiadomo, co zrobi Hailey, bo zajęcia odbywają się w jej ulubionej dzielnicy.

Justin Bieber zrobił Hailei potężną awanturę!

Justin cały czas martwi się o Selenę Gomez