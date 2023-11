Hailey Bieber została żoną Justina Biebera 13 września po zaledwie 2 miesiącach związku. Para bardzo szybko zaręczyła się i jeszcze szybciej powiedziała sobie "tak". Nic więc dziwnego, że wszyscy podejrzewają, że Hailey jest w ciąży, choć na razie para nie potwierdziła tych informacji. Nie jest natomiast tajemnicą, że zaręczyny i ślub Justina doprowadziły jego byłą dziewczynę, Selenę Gomez do rozpaczy. Selena przeszła nawet załamanie nerwowe i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Niestety, wygląda na to, że to nie koniec jej ciężkich przejść. Hailey robi bowiem wszystko, żeby ją zniszczyć!

Reklama

Zobacz: Matka Justina Biebiera napisała to o Baldwin... Nie uwierzycie, jak ją nazwała!

Hailey Bieber chce zniszczyć Selenę?!

Ostatnio Hailey Bieber została przyłapana w... studiu jogi i pilates, do którego chodzi również Selena! Roześmiana żona Biebera opuszczała studio w towarzystwie koleżanek. Miała na sobie krótką koszulkę, która odsłaniała jej brzuch i obcisłe legginsy. Dla wielu fanów jest to szok, że Hailey nie odpuszcza Selenie i mimo że doskonale zdaje sobie sprawę ze stanu jej zdrowia, to pojawia się w miejscach, w których może ją spotkać. A nie jest tajemnicą, że Selena nie zagląda na Instagram, żeby nie szargać nerwów. Można więc podejrzewać, że spotkanie twarzą w twarz z żoną byłego ukochanego mogłoby się skończyć dla niej tragicznie!

Hailey jednak nie ma serca i bez żadnych wyrzutów sumienia chodzi na ćwiczenia w to samo miejsce. Nie sądzicie, że to spora podłość z jej strony?

Przeczytaj też: Mamy aż 4 dowody na to, że Hailey Bieber jest w ciąży! Czy Justin niedługo zostanie ojcem?! Oby Selena Gomez tego nie czytała!

Zobacz: Wielkie zmiany u Justina Biebera i Hailey Baldwin. Dla Seleny Gomez to będzie cios w serce!

Hailey przyszła na zajęcia pilates z koleżankami

East News

Zajęcia musiały się Hailey bardzo spodobać - wychodziła z nich bardzo szczęśliwa i roześmiana

East News

Hailey robi Selenie na złość?

Reklama