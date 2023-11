7 z 8

Obecnie Haily i Justin wynajmują mieszkanie w Los Angeles, ale krążyły plotki, że para chce się przeprowadzić do Kanady. Ostatecznie prawdopodobnie kupią dom w LA i to... należący do Demi Lovato. Posiadłość robi wrażenie i kosztuje ponad 8 milionów dolarów!

Zobacz: Justin Bieber ciągle dzwoni do Seleny Gomez!