Czy Hailey Bieber jest w ciąży? To pytanie wraca jak bumerang. Tym bardziej, że Hailey i Justin Bieber nie ukrywają, że marzy im się powiększenie rodziny! U modelki ciążowych krągłości wciąż nie widać... Jednak najnowsze zdjęcie zamieszczone na Instagramie sugeruje, że rodzina może się niedługo powiększyć...

Justin Bieber zostanie ojcem?

Jeszcze na początku tego roku Justin Bieber spotykał się z Seleną Gomez. Para często się ze sobą kłóciła i zrywała, jednak nawet i po miesiącach przerwy znów dawała sobie szansę. Gdy w marcu tego roku Kanadyjczyk i Amerykanka znów ogłosili rozstanie, mało kto przypuszczał, że para już nigdy do siebie nie wróci. Tymczasem chwilę po rozstaniu 24-latek ożenił się z Hailey Baldwin, a 26-letnia Selena załamała się i trafiła do szpitala psychiatrycznego... Choć mówi się, że Justin wciąż nie zapomniał o Selenie, to jednak planuje rodzinę z Hailey. Czy w 2019 roku dowiemy się o ciąży modelki?

Według jej fanów, Hailey już jest w ciąży, jednak jest za wcześnie, aby o tym mówić. Tym razem powód do dyskusji dało zdjęcie zamieszczone przez 22-latkę na Instagramie. Bieber pokazała na nim siebie, gdy miała ok. roczek.

Hej, mała ja! - napisała Hailey.

A fani zaczęli w komentarzach pytać, czy jest to jakaś aluzja do ciąży? Czy modelka za kilka miesięcy przywita na świecie "małą siebie"?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, pozostaje nam tylko czekać... :)

To zdjęcie Hailey wywołało dyskusję

Czy modelka jest w ciąży?