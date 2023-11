1 z 5

Ostatnie tygodnie w życiu Justina Biebera są wyjątkowo burzliwe. Młody artysta dopiero co zaręczył się z Hailey Baldwin, a chwilę później już wziął z nią ślub. Ceremonia odbyła się 13 września i jak się okazuje - wstrząsnęła byłą dziewczyną Biebera, Seleną Gomez, która trafiła do szpitala psychiatrycznego. Nikt nie spodziewał się, że Selena jest w tak złej kondycji psychicznej, nawet sam Bieber, który załamał się, gdy usłyszał wiadomości o dawnej ukochanej. Do sieci trafiły wstrząsające zdjęcia zdruzgotanego wokalisty, ale wszystko wskazuje na to, że złe samopoczucie należy już do przeszłości. Zobaczcie na kolejnych stronach, jak teraz miewa się Justin Bieber!

Zobacz: Tak wygląda koniec związku Biebera i Baldwin? Ona kilka kroków przed nim, on wpatrzony w telefon... Pisze do Seleny Gomez?!