Tym, co często tworzy szczęśliwy związek jest wdzięczność – cecha, której mało kto posiada w nadmiarze. Dlatego warto wiedzieć, jak ją w sobie wyćwiczyć i starać się robić to każdego dnia. Nie tylko wzmacnia ona bliskie relacje, ale też sprawia że człowiek staje się o wiele szczęśliwszy.

Koncentrowanie się na tym, co pozytywne poprawia spojrzenie na świat. Ludzie wdzięczni za to, co mają, częściej czują się szczęśliwi.

Udany związek a kultura narzekania

Polacy nie są narodem specjalnie skoncentrowanym na dostrzeganiu drobnych rzeczy, za które mogą być wdzięcznymi. Koncentrują się raczej na ciągłym narzekaniu – na rząd, pogodę, sąsiadów czy rodzinę. Niestety cecha ta z łatwością przenosi się również na grunt relacji i może zagrozić budowaniu szczęśliwego związku, a nawet wywołać w nim kryzys.

Nieustanne krytykowanie siebie nawzajem i zauważanie w pierwszej kolejności swoich braków czy potknięć nie wpływa dobrze na bliskość i szczęście w związku. Czasami mogą kryć się za tym dobre intencje – jak chęć podania informacji zwrotnej, która sprawi, że ktoś stanie się lepszym czy zadbanie o wizerunek dobrej osoby na zewnątrz. Niestety osoby, które są stale krytykowane raczej tracą motywację do zmiany niż ją zyskują. Zmiana musi wynikać z ich własnego pragnienia, które najprędzej pojawi się wówczas, gdy nie ich system nerwowy nie będzie nadmiernie przeciążony.

Jak wdzięczność wpływa na szczęście w związku?

Wdzięczność polega na dostrzeganiu i cieszeniu się każdego dnia z drobnych i dużych rzeczy. Czasem są to oczywistości, takie jak posiadanie dachu nad głową czy pracy, a kiedy indziej radość z pięknej pogody, podjętej przez siebie decyzji i czy poczynań drugiej osoby. Praktykowanie wdzięczności sprawia, że czujemy się szczęśliwsi w życiu, dzięki czemu łatwiej jest nam tworzyć udany związek. Dodatkowo, jeżeli wykształcimy w sobie taką postawę, prościej będzie nam zauważać dobre rzeczy, które robi dla nas partner i doceniać go za to. To z pewnością pozwoli się do niego zbliżyć i odbudować więź nadwątloną wcześniejszą krytyką.

Udany związek – praktyczne sposoby jak pielęgnować wdzięczność

Najprostszym sposobem pielęgnowania wdzięczności jest przeznaczanie czasu w ciągu dnia, w trakcie którego myśli się o dobrych rzeczach, które danego człowieka spotkały. Dla niektórych łatwiejsze jest zapisywanie tego na kartce, na przykład codziennie wieczorem. Warto też starać się obejmować różne dziedziny życia – szukać wdzięczności nie tylko do innych, ale również do samego siebie.