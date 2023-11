4 z 4

Choć Justin Bieber zapewnia, że jest bardzo szczęśliwy z Hailey Baldwin, wciąż martwi się o Selenę i przeżywa wszystko, co jest z nią związane. Kiedy dowiedział się o tym, że jego była dziewczyna trafiła do szpitala, rozpłakał się... Niestety, za zły stan Seleny wielu fanów zrzuca winę na samą Hailey! Twierdzą, że to przez ich wspólne zdjęcia Gomez nie może dojść do siebie.

Trzymamy kciuki za Selenę i życzmy jej dużo zdrowia!