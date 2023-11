3 z 4

Justin Bieber był pierwszą wielką miłością Seleny Gomez. Piosenkarka myślała, że uda im się pokonać kryzys i będą ze sobą do końca życia. Jakie więc było jej zdziwienie, gdy okazało się, że Justin Bieber niemal od razu po rozstaniu z nią związał się z Hailey Baldwin. W dodatku niedługo potem wyszło na jaw, że para jest już po ślubie! To nie mogło się nie odbić na zdrowiu Seleny Gomez. Artystka próbuje teraz dojść do siebie, jednak - jak twierdzą jej znajomi - to nie będzie proste. Selena Gomez jest ponoć w totalnej rozsypce...