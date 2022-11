Joanna Opozda i Julia Wieniawa na wspólnej imprezie. Koniec konfliktu?

Julia Wieniawa obchodzi 23 grudnia 22. urodziny. Jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia w ciągu kilku lat przeszła ogromną metamorfozę. Z nikomu nieznanej dziewczyny Antka Królikowskiego stała się topową gwiazdą, która zarabia teraz miliony - nie tylko na produkcjach filmowych, ale i na reklamie. Co więcej, Wieniawa stała się marką samą w sobie - niedawno założyła swoją markę ubrań LEMISS , a jeszcze wcześniej stworzyła własną linię kosmetyków Jusee. Wieniawa inwestuje obecnie również w nieruchomości w Warszawie. A wszystko zaczęło się mniej więcej cztery lata temu... Julia Wieniawa nie od początku była rozchwytywana przez media. Na premierze filmu "Hel" w 2016 roku fotoreporterzy robili jej zdjęcia tylko kiedy pozowała z innymi gwiazdami. Nam udało się znaleźć jedno z takich zdjęć, na którym Julia pozuje... Uwaga! Z Joanną Opozdą i Nikodemem Rozbickim. Co jest tak wyjątkowego w tym zdjęciu? Już wyjaśniamy! Zobacz także: Julia Wieniawa w "Dzień Dobry TVN" zachwyciła butami na zimę. Magicznie wyszczuplają i wydłużają nogi Kultowe zdjęcie z 2016 roku: Wieniawa, Opozda i Rozbicki To hitowe zdjęcie Julii Wieniawy, na którym pozuje z Joanną Opozdą czyli obecną dziewczyną jej byłego chłopaka Antka Królikowskiego. Obok stoi jej ówczesny przyjaciel, a obecnie chłopak - Nikodem Rozbicki. Zdjęcie zostało wykonane w 2016 roku na premierze filmu "Hel" , kiedy Julia Wieniawa nie była jeszcze topową gwiazdą. Kto by pomyślał właśnie wtedy, jakie relacje będą łączyć Julię dokładnie za cztery lata z osobami na tym zdjęciu... O tym hitowym zdjęciu z pewnością większość z was już zapomniała. Wtedy Julia Wieniawa tylko przyjaźniła się z Nikodemem Rozbickim i nie wiedziała, że w przyszłości będą parą....