Julia Wieniawa WOŚP: nocowanka przebija rekord licytacji

Julia Wieniawa po raz kolejny zaangażowała się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaskakując swoich fanów nietypową inicjatywą. 27-letnia aktorka i piosenkarka wystawiła na licytację charytatywną WOŚP ofertę pod hasłem „nocowanka”. Jak się okazuje, ta niecodzienna propozycja przyciągnęła ogromne zainteresowanie.

W zaledwie kilka dni cena licytacji przekroczyła 100 tys. zł. To dowód nie tylko na hojność uczestników, ale i na ogromną popularność Wieniawy. Sama artystka skomentowała sytuację krótko w mediach społecznościowych: „No nieźle”.

„Nocowanka” u Julii Wieniawy stała się hitem aukcji WOŚP

Aukcja Julii Wieniawy dotyczy prywatnego spotkania z nią, które odbędzie się w jednym z urokliwych miejsc na Mazowszu. To wyjątkowe wydarzenie ma charakter integracyjno-relaksacyjny, a jego forma została skrupulatnie zaplanowana.

Zwycięzca licytacji będzie mógł zabrać ze sobą pięciu znajomych. Wszyscy zostaną ugoszczeni przez Julię w komfortowym miejscu z zapewnionym noclegiem. Sama Wieniawa zaznaczyła, że nie będzie to zwykły wieczór.

Osoby, które wygrają aukcję, mogą spodziewać się wieczoru pełnego atrakcji. W planie wydarzenia znajdują się: wspólna kolacja z Julią Wieniawą, maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski, a na koniec poranne zajęcia aerobowe.

Licytacja potrwa do 13 lutego. Całość dochodu z aukcji zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach 34. finału. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Jakie inne gwiazdy wsparły 34. finał WOŚP?

Julia Wieniawa nie jest jedyną znaną osobą, która zdecydowała się na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję zaangażowały się również inne znane postacie ze świata show-biznesu i sportu.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zaproponowali kameralne spotkanie, które pozwala zajrzeć do ich prywatnego świata. Iga Świątek wystawiła na aukcję rakietę z autografem oraz ręcznik z Wimbledonu. Obie pamiątki wzbudziły ogromne zainteresowanie.

