29 stycznia 2026 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu „Chcę więcej”, w którym główne role zagrali Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski. Julia Wieniawa, znana ze swojego stylowego wyczucia, pojawiła się na czerwonym dywanie w zachwycającej kobaltowej sukni. Kreacja przykuwała uwagę odważnym rozcięciem na nodze, odsłoniętymi plecami i gorsetowym krojem.

Do stylizacji aktorka dobrała subtelną srebrną biżuterię oraz srebrne szpilki. Całość dopełniał makijaż w tonacji sukni i pofalowane włosy, które dodawały jej elegancji i klasy. Stylizacja Julii Wieniawy była szeroko komentowana jako jedna z najbardziej spektakularnych tego wieczoru.

Maciej Musiałowski pokazuje klatkę piersiową na czerwonym dywanie

Maciej Musiałowski, partner Julii Wieniawy z planu filmu „Chcę więcej”, również przyciągał spojrzenia swoją odważną stylizacją. Aktor postawił na czarny total look – szerokie spodnie i koszulę z głębokim dekoltem, który odsłaniał jego klatkę piersiową. Całość uzupełnił złotą biżuterią, nadając swojej stylizacji nieco rockowego charakteru.

Musiałowski swoją stylizacją udowodnił, że męska moda na czerwonym dywanie także może być zaskakująca i pełna odwagi. Jego pojawienie się u boku Wieniawy zostało szeroko komentowane w mediach.

Kto jeszcze pojawił się na premierze?

Na wydarzeniu nie zabrakło również innych znanych twarzy. Maja Hyży pojawiła się w czarnej bluzce z głębokim dekoltem oraz szerokich wzorzystych spodniach. Do stylizacji dobrała czarne buty na obcasie, podkreślające elegancję całego looku.

Dziennikarka Marta Surnik postawiła na luźniejszy, ale wciąż stylowy strój. Zaprezentowała się w czarnej mini sukience, brązowej zamszowej kurtce i rudych balerinach ze szpicem. Jej stylizacja została oceniona jako wyjątkowo trafna na taką okazję.

Małgorzata Opczowska zaskoczyła elegancją – wybrała obcisłą suknię w odcieniu brązu z wycięciem na nogę, którą zestawiła z futerkiem, złotą torebką i szpilkami.

Na czerwonym dywanie nie mogło również zabraknąć Piotra Stramowskiego, który także wystąpił w filmie. Aktor zdecydował się na klasyczną stylizację: czarny, dobrze skrojony garnitur z czarną koszulą. Jego wybór podkreślił elegancję i ponadczasowy styl.

Zobacz poniższe zdjęcia i przekonaj się, kogo nie zabrakło na premierze.

Julia Wieniawa, Maciej Musiałowski, fot. AKPA

Michał Koterski, fot. AKP

Marta Surnik, fot. AKPA

Michał Milowicz, fot. AKPA

Piotr Stramowski, fot. AKPA

Piotr Cyrwus, fot. AKPA

Maja Hyży, fot. AKPA

Małgorzata Opczowska, fot. AKPA

Przemysław Bluszcz, fot. AKPA

