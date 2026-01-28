Julia Wieniawa w tym roku postawiła na jeden z najbardziej oryginalnych pomysłów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcji przekazała tzw. „nocowankę”, czyli możliwość wspólnego spędzenia wieczoru w jej towarzystwie, w klimatycznym miejscu na Mazowszu. Zwycięzca licytacji wraz z grupą znajomych (nawet do pięciu osób) będzie mógł wziąć udział w kolacji, wieczornym maratonie filmowym, karaoke, a także skorzystać ze zdrowych przekąsek i porannych aktywności, takich jak joga czy aeroby - wszystko w atmosferze relaksu i swobodnych rozmów. Pomysł Wieniawy szybko zyskał ogromne zainteresowanie internautów. Już w ciągu kilku tygodni aukcja przekroczyła kwotę 100 tysięcy złotych, stając się jedną z najdroższych ofert podczas 34. finału WOŚP.

Julia Wieniawa w swetrze z dekoltem V-neck

Na Wielkim Finale WOŚP nie mogło zabraknąć Julii Wieniawy. Aktorka postawiła na jasny, kremowy sweter o prostym kroju, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy stawiające na minimalizm i ponadczasową elegancję. Stylizacja jest lekka i świeża, a przy tym uniwersalna - sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas bardziej oficjalnych okazji.

Sweter, który miała na sobie Wieniawa, to model o luźnym fasonie i delikatnym dekolcie w serek. Kremowy odcień pięknie rozświetla cerę i doskonale komponuje się zarówno z dżinsami, jak i eleganckimi spodniami czy spódnicą. To jeden z tych elementów garderoby, które można nosić przez cały rok — wiosną solo, jesienią pod płaszcz, a zimą jako część warstwowej stylizacji.

Julia Wieniawa VIPHOTO/EAST NEWS

Julia Wieniawa VIPHOTO/EAST NEWS

Zobacz także: Gothic lace podbija rok 2026. Małgorzata Kożuchowska oczarowała tą stylizacją

Gdzie kupić podobny sweter?

Jasny sweter w stylu Julii Wieniawy sprawdzi się w pracy, na uczelni, podczas spotkań z przyjaciółmi czy wyjazdów. Jest uniwersalny, kobiecy i łatwy do stylizowania — dokładnie taki, jaki powinna mieć w szafie każda osoba ceniąca wygodę i styl w jednym.

Podobne modele bez problemu znajdziesz w popularnych sieciówkach oraz sklepach internetowych. Warto zwrócić uwagę na:

Zara - swetry z dekoltem V w neutralnych kolorach, często w cenie 129-399 zł

ZARA

Reserved - klasyczne dzianiny, ceny od ok. 99 do 179 zł

RESERVED

H&M - proste swetry basic, zwykle 79–149 zł