Julia Wieniawa dała się poznać szerszej publiczności początkowo dzięki roli w lubianym serialu "Rodzinka.pl". Później gwiazda wzięła udział w licznych produkcjach serialowych, filmowych i teatralnych, a w dodatku można było ją też zobaczyć w telewizyjnych programach. Czym tym razem zaskoczy swoich fanów?

Julia Wieniawa potwierdziła doniesienia o "Rodzince.pl"

Serial "Rodzinka.pl" już od pierwszych sezonów zyskał sobie ogromną sympatię polskich telewidzów. Ukazanie życia rodziny Boskich będącego przedstawieniem typowego polskiego domu nieraz przynosiło telewidzom śmiech i poprawiało humor. Po wielu sezonach serialu widzowie musieli się pogodzić z przerwą w jego emisji, która na szczęście została przerwana. Jesienią 2025 roku na antenie TVP pojawiło się aż 17 nowych odcinków, a fani "Rodzinki.pl" znów mogli zobaczyć obsadę w pełnym składzie. W produkcji ponownie udział wzięli m.in. Tomasz Karolak. Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz Mateusz Pawłowski, który obecnie tańczy w "Tańcu z gwiazdami". Czy widzowie mogą liczyć na kolejną porcję nowych odcinków "Rodzinki.pl"?

Choć wieści o kontynuowaniu produkcji po przerwie krążyły w medialnych kuluarach, to dopiero 10 marca potwierdziła je Julia Wieniawa na swoim Instagramie. Aktorka udostępniła zdjęcie z planu podczas kręcenia nowych odcinków "Rodzinki.pl" z jednoznacznym opisem.

To oficjalne! Kręcimy dla Was kolejny sezon 'Rodzinki.pl' napisała Julia Wieniawa.

W kadrze można zobaczyć również Emilię Dankwę oraz Mateusza Pawłowskiego, co potwierdza udział młodych aktorów w produkcji.

Wyniki oglądalności nowego sezonu "Rodzinki.pl"

Decyzja o kontynuowaniu produkcji kolejnego sezonu "Rodzinki.pl" z pewnością została też pokierowana świetnymi wynikami oglądalności. Według danych Nielsen Audience Measurement najnowsze odcinki zdobyły 8,43 procent udziału w rynku w gronie wszystkich widzów oraz aż 9,49 procent wśród telewidzów od 16 do 59 lat. Liczby te tylko potwierdzają, że format przedstawiający życie przeciętnej polskiej rodziny w humorystyczny sposób nieprzerwanie budzi emocje w Polakach, skłaniając ich do wspólnego spędzania czasu przed telewizorem na oglądaniu popularnego serialu.

Będziecie oglądać kolejny sezon "Rodzinki.pl"?

Zobacz także: