2 marca wyemitowano odcinek podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym gośćmi byli Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. Kuba Wojewódzki wspomniał o obecnej partnerce tancerza, zwracając uwagę na to, jak media potrafią brutalnie zweryfikować osoby związane z celebrytami. Wtedy Marcin Hakiel zdecydował się na bardzo kontrowersyjny komentarz: stwierdził, że jego obecna partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie może powiedzieć o swojej byłej żonie, Katarzynie Cichopek. Słowa te natychmiast wywołały szeroką reakcję w sieci i nie przeszły bez echa.

Julia Wieniawa nie pozostawia złudzeń - ostry komentarz w mediach społecznościowych

Julia Wieniawa zobaczyła fragment wywiadu, w którym padły słowa Marcina Hakiela na temat Katarzyny Cichopek. Aktorka natychmiast zareagowała na instagramowym profilu podcastu, nie kryjąc swojego zdumienia i oburzenia. Jej wpis był niezwykle dosadny:

Czy on naprawdę powiedział, że jego poprzednia partnerka (z którą z tego, co mi się wydaje, ma dzieci) jest pusta?!?! Czy coś źle zrozumiałam? - napisała Wieniawa, wywołując lawinę odpowiedzi wśród internautów.

Komentarze takie jak "Dokładnie" czy "Tak właśnie rzekł" pojawiły się błyskawicznie pod jej postem.

Internet reaguje natychmiast - wsparcie dla Julii Wieniawy i poparcie słów Hakiela

Słowa Julii Wieniawy wywołały ogromną dyskusję wśród internautów. Wielu komentujących poparło aktorkę, zgadzając się, że taka publiczna krytyka byłej żony przez Marcina Hakiela jest nie na miejscu. Jednocześnie pojawiły się także głosy popierające samego tancerza. W komentarzach nie brakowało osób, które uznały, że Hakiel przez długi czas nie ujawniał swojej perspektywy, a teraz postanowił powiedzieć więcej na temat relacji z Katarzyną Cichopek.

Do afery odniosła się również obecna partnerka Marcina Hakiela, Dominika Serowska. W rozmowie z dziennikarką stanowczo podkreśliła, że nie widzi powodów do robienia z wypowiedzi tancerza wielkiej ideologii. Według Serowskiej, Marcin Hakiel przez długi czas mówił zbyt mało, a jego dobroć została wykorzystana na jego niekorzyść. Stwierdziła również, że być może właśnie dlatego, że do tej pory niewiele mówił, teraz opinia publiczna jest zaskoczona jego otwartością.

Zobacz także: