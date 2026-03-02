Występ Pawłowskiego zaskoczył widzów "Tańca z Gwiazdami". Po odcinku posypały się komentarze
Mateusz Pawłowski, znany z serialu "Rodzinka.pl" zachwycił fanów swoim pierwszym występem w "Tańcu z Gwiazdami". Na widowni wspierali go aktorzy z kultowego serialu TVP. Tomasz Karolak, Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski przyszli do studia z transparentem.
1 marca 2026 roku rozpoczęła się 18. edycja "Tańca z Gwiazdami”. Wśród debiutujących uczestników pojawił się Mateusz Pawłowski, znany z roli Kacperka w "Rodzince.pl". Jak się okazuje, młody aktor zaskoczył tanecznymi umiejętnościami już w premierowym odcinku. Co więcej, mógł liczyć na ogromne wsparcie aktorów z planu "Rodzinki.pl". Tomasz Karolak, Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski przynieśli ze sobą transparent.
Zaskakujący debiut Mateusza Pawłowskiego w "TzG". Ogromne wsparcie od ekipy "Rodzinki.pl"
Mateusz Pawłowski wraz z Klaudią Rąbą w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali cha-chę . Choć jurorzy przyznali im równe 26 punktów, internauci jednogłośnie uznali, że ich taniec zasługiwał na znacznie więcej. Młody aktor mógł liczyć również na wsparcie kolegów z serialu "Rodzinka.pl". Jego serialowy ojciec i bracia przygotowali transparent z napisem: "Dorosły mężczyzna!".
Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie Mateusza Pawłowskiego z partnerką Klaudią Rąbą oraz Tomaszem Karolakiem, Adamem Zdrójkowskim i Maciejem Musiałem. Do fotografii dołączony został również wpis:
Aleeee ekipa! Rodzinne wsparcie Mateusza i Klaudii podczas dzisiejszego odcinka #TZG!
Wsparcie od serialowej ekipy "Rodzinki.pl" od razu skomentowali zachwyceni internauci.
Piękna sprawa, że serialowa rodzinka przyszła kibicować! To musi super dodawać pewności siebie
Fala komentarzy po pierwszym występie Mateusza Pawłowskiego w "TzG"
Pod opublikowanym fragmentem cha-chy Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby nie zabrakło szczerych opinii widzów. Internauci byli wprost zachwyceni tak udanym debiutem młodego aktora. Wielu z nich wróży mu świetlaną przyszłość na parkiecie.
Mati sobie super poradził! 15 lat czekaliśmy na ten debiut, brawo!
Mati wymiata, pierwszy występ widać że czuję rytm i dobrze mu to idzie, kurczę pozytywne zaskoczenie
Chłopie, co Ty masz w tych nogach, wow! gratuluję! Baaardzo udany taniec!
