1 marca 2026 roku rozpoczęła się 18. edycja "Tańca z Gwiazdami”. Wśród debiutujących uczestników pojawił się Mateusz Pawłowski, znany z roli Kacperka w "Rodzince.pl". Jak się okazuje, młody aktor zaskoczył tanecznymi umiejętnościami już w premierowym odcinku. Co więcej, mógł liczyć na ogromne wsparcie aktorów z planu "Rodzinki.pl". Tomasz Karolak, Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski przynieśli ze sobą transparent.

Zaskakujący debiut Mateusza Pawłowskiego w "TzG". Ogromne wsparcie od ekipy "Rodzinki.pl"

Mateusz Pawłowski wraz z Klaudią Rąbą w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali cha-chę . Choć jurorzy przyznali im równe 26 punktów, internauci jednogłośnie uznali, że ich taniec zasługiwał na znacznie więcej. Młody aktor mógł liczyć również na wsparcie kolegów z serialu "Rodzinka.pl". Jego serialowy ojciec i bracia przygotowali transparent z napisem: "Dorosły mężczyzna!".

Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie Mateusza Pawłowskiego z partnerką Klaudią Rąbą oraz Tomaszem Karolakiem, Adamem Zdrójkowskim i Maciejem Musiałem. Do fotografii dołączony został również wpis:

Aleeee ekipa! Rodzinne wsparcie Mateusza i Klaudii podczas dzisiejszego odcinka #TZG!

Wsparcie od serialowej ekipy "Rodzinki.pl" od razu skomentowali zachwyceni internauci.

Piękna sprawa, że serialowa rodzinka przyszła kibicować! To musi super dodawać pewności siebie czytamy w komenatrzach.

Fala komentarzy po pierwszym występie Mateusza Pawłowskiego w "TzG"

Pod opublikowanym fragmentem cha-chy Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby nie zabrakło szczerych opinii widzów. Internauci byli wprost zachwyceni tak udanym debiutem młodego aktora. Wielu z nich wróży mu świetlaną przyszłość na parkiecie.

Mati sobie super poradził! 15 lat czekaliśmy na ten debiut, brawo!

Mati wymiata, pierwszy występ widać że czuję rytm i dobrze mu to idzie, kurczę pozytywne zaskoczenie

Chłopie, co Ty masz w tych nogach, wow! gratuluję! Baaardzo udany taniec! pisali zachwyceni internauci.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Mateusz Pawłowski, Klaudia Rąba, Fot. Wojciech Olkusnik/East News