Sandra Kubicka jest w trakcie rozwodu z Aleksandrem Baronem. Choć nie jest to pierwszy raz, kiedy para podejmuje kroki w kierunku zakończenia małżeństwa, tym razem sprawa ma doprowadzić do formalnego rozstania. Ostatnia rozprawa trwała zaledwie 15 minut, głównie z uwagi na charakter organizacyjny spotkania.

Można się domyślać, że obecny czas nie należy do najłatwiejszych dla rozstających się małżonków. Nagle jednak Sandra Kubicka pochwaliła się prezentem od Julii Wieniawy, która również w przeszłości była związana z muzykiem, a o ich relacji pisały media w całej Polsce.

Dzień po rozprawie rozwodowej Kubicka pokazała prezent od Wieniawy

Ostatnio jednym z głośniejszych tematów w mediach jest rozwód Sandry Kubickiej z Aleksandrem Baronem. Zdjęcia z rozprawy obiegły sieć i rozpisywano się, że atmosfera była napięta.

Sandra Kubicka jednak stara się skupiać na pozytywach. Niedługo po powrocie z sądu pochwaliła się dużym bukietem kwiatów, a dziś pokazała... przesyłkę od Julii Wieniawy. Aktorka, znana nie tylko z popularnych polskich produkcji, ale też z prowadzenia własnych projektów biznesowych, przesłała Sandrze najnowsze perfumy ze swojej autorskiej kolekcji. Sandra nagrała rozczulające wideo, w którym razem ze swoim synkiem Leosiem otwierają paczkę. W tle słychać, jak Leon szczerze cieszy się z niespodzianki, co być może rozczuliło samą Julię, która udostępniła nagranie również na własnym InstaStories.

Sandra Kubicka o rozprawie rozwodowej z Baronem. Jedno ją zdenerwowało

Niedługo po zakończonej rozprawie rozwodowej, Sandra Kubicka przyznała, że potrzebowała chwili dla siebie, aby się zrelaksować po tym, co wydarzyło się w sądzie. Trudny czas umilała sobie, odpoczywając na kanapie i oglądając dokument "DODA" dostępny na Prime Video. Skupiła swoją uwagę na wątku o paparazzi i zdecydowała się odnieść, nawiązując do własnych doświadczeń, między innymi tych, dotyczących tego, co spotkało ją w dniu rozprawy w sądzie. Modelka podkreśliła, że najtrudniejsza była dla niej obecność paparazzi i mediów, kiedy przeżywa trudne chwile.

Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, co oni wyczyniali na miejscu, to była tragedia. To jest przykre bardzo, nie wiem dlaczego sąd ich wpuszczadodała na InstaStories.

Relacja Sandry Kubickiej, fot. Instagram@sandrakubicka