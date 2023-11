Julia Wieniawa w rozmowie z portalem plejada.pl opowiedziała m.in. o swojej karierze i życiu prywatnym. Aktorka przyznała jednak, że kiedy zaczęła spotykać się z Antkiem Królikowskim nie mówiła publicznie o związku ze znanym aktorem.

(...) to nie jest tak, że nagle pojawiłam się znikąd. Przez wiele lat chodziłam na castingi i czekałam po osiem godzin na swoją kolej. Swoje musiałam odczekać. Nikt mi niczego nie podarował. Próbowałam swoich sił i krok po kroku budowałam moją zawodową drogę. Ludzi w pewnym momencie zainteresował mój związek, a ja przecież nic o nim nie mówiłam. Nigdy nie chciałam robić kariery na czyichś plecach. Nie odpowiadałam na pytania dotyczące Antka i myślę, że na dobre nam to wyszło. Ja pracuję, Antek pracuje, a prywatnie jesteśmy parą. I tyle. Czasem zrobimy coś razem, ale mimo wielu propozycji do tej pory nie zdecydowaliśmy się na wspólną okładkę. Nie chcemy epatować naszą miłością, bo wiemy, że może się to odwrócić przeciwko nam. Zauważyłam, że im więcej mówi się o związku, tym na gorsze to wychodzi. Dlatego chronię naszą prywatność - przyznała w rozmowie z portalem.