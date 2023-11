Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska, mama Antka Królikowskiego, bardzo lubi jego dziewczynę Julię Wieniawę. Jakiś czas temu razem z synem i "synową" wybrała się nawet na ferie zimowe. W tym czasie wszyscy świetnie się bawili, a Antkowi i Julii udało się nawet namówić Małgorzatę na założenie konta na... Instagramie! Okazało się, że był to duży przełom w życiu aktorki. Co więcej, przy okazji tej sytuacji zaczęła jeszcze bardziej podziwiać Julię! Za co? Zobaczcie nasz wywiad z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską!

Małgorzata i Julia bardzo się lubią!

Niedawno aktorka spędziła wspaniały czas z synem i jego dziewczyną

