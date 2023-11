Przed nami 2. odcinek show "The Story Of My Life. Historia naszego życia". Tym razem w show zobaczymy Antka Królikowskiego i Julię Wieniawę. Pierwszy odcinek show obejrzało ponad 2 mln osób!

Najgorętsza para polskiego show - biznesu, Antek Królikowski i Julia Wieniawa przeniosą się w czasie i spotkają się trzydzieści oraz sześćdziesiąt lat później. Jak będą wyglądali i jakie emocje będą im towarzyszyły? Jedno jest pewne - czeka ich wyjątkowe doświadczenie, które na chwilę, zmieni ich życie! "The Story Of My Life. Historia naszego życia" w piątek 9 marca, o godzinie 22:15 w Polsacie.

The Story Of My Life. Historia naszego życia: Antek Królikowski i Julia Wieniawa na planie show