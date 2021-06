Julia Wieniawa ma ogromną dziurę w suficie. "Nie ma to jak zalana kuchnia"

Na początku roku Julia Wieniawa prowadziła się do wartego dwa miliony złotych apartamentu. Wcześniej aktorka regularnie chwaliła się w sieci kolejnymi postępami w wykańczaniu swojego nowego gniazdka, a także tarasem, zaprojektowanym przez Marcina Tyszkę. Ogromne wrażenie robi nie tylko garderoba artystki, czy niezwykle dziewczęca łazienka, ale przede wszystkim ogromny salon połączony ze stylową kuchnią z finezyjnym, złotym okapem. Jak się jednak okazuje, piosenkarka nie mogła zbyt długo cieszyć się pięknem swojego mieszania. Jak poinformowała za pośrednictwem InstaStories Julia Wieniawa, jej zapierająca dech kuchnia właśnie została zalana, a w suficie jej apartamentu pojawiła się olbrzymia dziura. Co się stało?

Julia Wieniawa należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się ze światem szczegółami swojego życia. Na śledzonym przez ponad 1,9 mln osób instagramowym koncie aktorki regularnie pojawiają się zapowiedzi jej kolejnych projektów zawodowych, makijażowych, włosowych i modowych inspiracji, wspomnienia z zagranicznych wojaży, treningowe czy dietetyczne porady, a także urywki z codzienności artystki. Tak też było i tym razem.

Wystarczyło jedno InstaStories, by fani ukochanej Nikodema Rozbickiego zamarli. Jak poinformowała na Instagramie Julia Wieniawa, aktorka przeżyła w swoim mieszkaniu chwile grozy. W jej nowiutkim warszawskim apartamencie doszło do dramatu. W kuchennym suficie pojawiła się olbrzymia dziura!

Żeby życie miało smaczek - raz na wozie, raz pod wozem. I czasem trzeba zrobić dziurę w suficie. Nie ma to jak zalana kuchnia, bo spi*przyła się klimatyzacja akurat w najbardziej upalne i duszne dni. A dopiero co cieszyłam się skończonym remontem - zwróciła się do fanów.