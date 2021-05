Julia Wieniawa nigdy wcześniej nie pokazała tego fragmentu mieszkania! Fani myśleli, że to galeria sztuki

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Młoda aktorka nie raz udowodniła, że ma o wiele więcej talentów, a swoich fanów zachwyca nie tylko grą, czy śpiewem, ale również świetnym wyczuciem stylu. Kiedy więc na początku roku sprowadziła się do swojego nowego mieszkania na warszawskim Żoliborzu, internauci nie przestawali prosić ją, by pokazała, jak urządziła swoje cztery kąty. Gwiazda chętnie chwaliła się swoją kuchnią, łazienką, salonem, czy też tarasem, na którym urządziła prawdziwą dżunglę. Jednak dopiero teraz pokazała jeszcze jedno z pomieszczeń, które wprawiło w szok nawet Weronikę Rosati!

Mieszkanie Julii Wieniawy

Apartament Julii Wieniawy to prawdziwa świątynia dla miłośników designu. Aktorka zadbała o to, by każdy z pokoi miał swój wyjątkowy, niepowtarzalny styl, a fani nie mogą przestać zachwycać się jej salonem, siłownią, czy pięknym tarasem, a w dodatku wszędzie panuj zieleń w postaci pięknych roślin. Teraz jednak Julia Wieniawa pokazała pomieszczenie, które wygląda zupełnie inaczej, niż cała reszta jej mieszkania. Jak się okazuje, po białych kamiennych schodach ze szklaną balustradą, schodzimy prosto do... prywatnej biblioteczki!

Ten pokój jest naprawdę nowoczesny. Po jednej stronie schodów widzimy ścianę całą w lustrach, dzięki czemu pomieszczenie wydaje się o wiele większe, a ściana po drugiej stronie jest cała w regałach, które wypełniają książki. Kiedy Julia Wieniawa w końcu pokazała zdjęcie ze swojej biblioteczki, niektórzy z fanów byli pewni, że wcale nie jest w swoim mieszkaniu, a w galerii!

- a ja myślałem że to w jakiejś galerii jest 😂 - ja tak samo! 😂

Pod wrażeniem była również Weronika Rosati, która natychmiast skomentowała zdjęcie aktorki. Jak widać styl Julii Wieniawy bardzo przypadł jej do gustu. Obserwatorzy gwiazdy nie mogą wyjść z podziwu nad jej kolekcją książek, a prywatna biblioteczka zrobiła na nich ogromne wrażenie.

-🔥🔥🔥 i ta biblioteczka z boku! - Sztos🔥 schody mega😍 - Twój Raj 🏡 - mieszkanie🔥

A wy co powiecie o biblioteczce Julii Wieniawy? Musimy przyznać, że pokój jest naprawdę nietypowy i bardzo minimalistyczny!

juliawieniawa

Co powiecie, na takie minimalistyczne, nowoczesne wnętrza? Białe schody i lustrzana ściana robią ogromne wrażenie.

juliawieniawa

Ten pokój Julia Wieniawa postanowiła urządzić zupełnie inaczej. Zdecydowanie większość jej mieszkania ma bardzo ciepły, przytulny, lecz nadal nowoczesny charakter.