Julia Wieniawa to jedna z najbardziej pożądanych gwiazd młodego pokolenia. Coraz większa popularność przekłada się nie tylko na ciekawe role filmowe, ale także zainteresowanie reklamodawców. A to oznacza dla aktorki coraz większe zarobki. Julia nierzadko podkreślała, że zarobione pieniądze stara się wydawać ostrożnie i rozsądnie. Efekt? Właśnie kupiła swoje kolejne, trzecie już mieszkanie w Warszawie! Aktorka idzie jak burza, bo swoje pierwsze, własne lokum kupiła niewiele ponad dwa lata temu.

Mieszkanie w którym Julia aktualnie mieszka znajduje się w klasycznej, starodawnej kamienicy. Nowy adres aktorki będzie zdecydowanie bardziej nowoczesny - jej najnowsze mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze nowoczesnego apartamentowca na warszawskim Żoliborzu. Co ciekawe, jej sąsiadem będzie jej przyjaciel - fotograf, Marcin Tyszka! Jak udało się ustalić magazynowi "Flesz", dwupoziomowy apartament ma 170 m2, aż trzy tarasy i kosztować mógł aktorkę nawet 2 miliony złotych. Kiedy Julia planuje się do niego wprowadzić?

- mówi aktorka "Fleszowi". Dodała również, że choć sama ma głowę pełną pomysłów, planuje zatrudnić projektanta wnętrz, aby pomógł spełnić jej małe marzenie. Jakie dokładnie?

Chciałabym mieć całe mieszkanie w balijskim stylu. Poza tym chcę aby było w nim bardzo dużo roślin, bo to one "robią" przestrzeń. Mam supersąsiada, który mi w tym pomoże, Marcina Tyszkę. To on będzie mi doradzać przy projektowaniu tarasu. Bardzo chciałabym urządzić dżunglę u siebie na dachu - opowiada Julia magazynowi "Flesz".