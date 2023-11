Julia Wieniawa i Baron na okładce "Party"! Choć spotykają się dopiero od kilku miesięcy, zostali jedną z najgorętszych par w Polsce. Łączy ich nie tylko miłość, ale też wspólna pasja, bowiem Baron pomaga Julii przy pracy nad jej debiutancką płytą. Okazuje się jednak, że z powodu nowego związku, Wieniawa odrzuciła propozycję zagrania w głośnym filmie! Dlaczego?

Julia Wieniawa nie zagra w "Polityce" Vegi. Dlaczego?

Okazuje się, że aktorka odrzuciła ofertę zagrania w filmie Patryka Vegi "Polityka", którego premiera odbędzie się już we wrześniu. Choć była to dla niej okazja, żeby zaprezentować się na dużym ekranie i to u boku znanych aktorów ( w filmie zagrają m.in. Andrzej Grabowski czy Zbigniew Zamachowski), aktorka odrzuciła ofertę reżysera, z którym pracuję od dwóch lat. Dlaczego? Czyżby chodziło o to, że w tym samym filmie zagra również jej były chłopak, Antek Królikowski? Tego dowiecie się z najnowszego "Party"! Co jeszcze w numerze?

Basia Kurdej-Szatan po odejściu z TVP, zaczyna karierę w Polsacie. Już jesienią zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z gwiazdami"! W programie udział weźmie również jej mąż, Rafał Szatan. Czy to dobry pomysł, żeby oboje wystąpili w programie?

Ponadto mamy dla Was nowe informacje na temat Izabeli Janachowskiej, która niedawno została mamą. Kiedy planuje chrzest swojego syna? Tego dowiecie się z nowego "Party", które od poniedziałku w sprzedaży.

