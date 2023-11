Kiedy TVP zaprosiła ją do prowadzenia swoich flagowych programów, „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”, Barbara była już wziętą aktorką i jedną z najbardziej znanych i lubianych twarzy w telewizji. Jej kariera nabrała tempa, a gwiazda spędzała poza domem po kilkanaście godzin dziennie.

Zawsze staram się pracować dobrze i szybko, żeby móc jak najszybciej wrócić do domu, do mojej córeczki Hani i do mojego męża (Rafała Szatana – przyp. red.) - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z „Fleszem”.