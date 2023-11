Baron i Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie! Gwiazdy spotykają się ze sobą dopiero od kilku miesięcy. Zakochanych dzieli 15 lat różnicy, jednak parze to nie przeszkadza. Muzyk w ostatnim wywiadzie przyznał, że zaczął bardziej dbać o siebie. Czy wpływ na to miała gwiazda serialu "Rodzinka.pl"? Zobaczcie, co powiedział.

Jaką dietę stosuje Baron?

Julka Wieniawa przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu. Aktorka coraz częściej wygląda jak milion dolarów, a wpływ na to mają nie tylko świetne ubrania, które wybiera, ale także dieta i regularne treningi. Gwiazda często chwali się w sieci zdjęciami z siłowni. Jednak nie od dziś wiadomo, że Julka kocha również jogę i nie wyobraża sobie, aby w jej życiu mogło zabraknąć tych ćwiczeń.

Ukochany Julki do tej pory nie wypowiadał się za dużo na temat sportu i swojej diety. W ostatnim wywiadzie zrobił jednak wyjątek i wyznał, że dba o siebie. Czy młoda gwiazda zainspirowała go do ćwiczeń?

Dbam o siebie, wydaje mi się, że to żaden wstyd, żeby facet o siebie dbał. I nie chodzi nawet o jakieś wizualne dbanie o siebie, tylko dbanie o swój organizm - powiedział Aleksander Milwiw-Baron w rozmowie z Newserią.

I dodał, że od jakiegoś czasu zdrowiej się odżywia.

Odczuwam znaczną różnicę, kiedy jem zdrowo i nie wrzucam w siebie tego syfowego jedzenia i nie zalewam tego syfowymi napojami - wyznał.

Muzyk chodzi również na siłownię. Ostatnio spotkał się na niej nawet z byłym Julki, Antkiem Królikowskim.

Raz, żeby się poruszać na siłowni czy właśnie pobiegać, czy popływać, dwa, zdrowo jeść, trzy, dbać o energię wokół ciebie, o ludzi, których dobierasz do swojego towarzystwa, bo tym karmisz swoją duszę. Jak to wszystko ładnie poukładasz, to człowiek jest szczęśliwy - zakończył.

Myślicie, że Alek robi to dla Julki?

Para spotyka się ze sobą od kilku miesięcy

