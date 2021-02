Ona to powściągliwa, dostojna monarchini, on – król gaf. A jednak w dziejach brytyjskiej monarchii nie było pary, która byłaby ze sobą dłużej niż oni. Niespełna trzy miesiące temu królowa Elżbieta II (94) i książę Filip (99) obchodzili 73. rocznicę ślubu! I mimo że ze względu na pandemię koronawirusa nie zorganizowano tego dnia hucznych uroczystości, do pałacu Buckingham popłynęła fala gratulacji. „Piękny jubileusz”, „Wspaniale widzieć ich razem”, „Spójrzcie tylko na ich szerokie uśmiechy!”, pisali Brytyjczycy w internecie pod pamiątkowym zdjęciem pary królewskiej, na którym Elżbieta II i książę Filip oglądają kartkę z życzeniami od swoich prawnuków: księcia George’a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Ale choć księżniczka spotkała księcia, ich wspólne życie nie zawsze było jak z bajki.

Mała następczyni tronu

Kiedy się urodziła, była trzecia w kolejce do tronu i chyba nikt nie myślał, że naprawdę zostanie królową. Wszystko zmieniło się po śmierci króla Jerzego V. Jego następca, a stryj Elżbiety, Edward VIII, abdykował po niespełna roku panowania, zmuszony wybierać między koroną a miłością. Gdy na tronie zasiadał Jerzy VI, jego brat i ojciec 10-letniej wówczas Elżbiety, dla wszystkich stało się jasne, że pewnego dnia i ona założy koronę. Jej dzieciństwo się skończyło.

Przyszłej królowej wpajano opanowanie i obowiązkowość, zabroniono okazywania uczuć i pozbawiono ją kontaktu z rówieśnikami, by nie zaraziła się którąś z chorób wieku dziecięcego. Elżbieta uczyła się tylko osiem godzin tygodniowo, a czas wypełniały jej przygotowania do przeznaczonej jej wielkiej roli – chodziła na przyjęcia i wręczała nagrody. Odwiedziny w szkole wojskowej w Dartmouth w 1939 roku miały być jedną z wielu podobnych wizyt. Kiedy jednak Elżbieta macha na pożegnanie oficerowi marynarki, który ich oprowadzał, jest zakochana jak nastolatka. Dosłownie. Ma 13 lat.

Książę wiking

Wysoki, 18-letni blondyn, o którym Elżbieta mówi „mój książę wiking”, to Filip Mountbatten. Z brytyjskiego okrętu, na którym pływa, wysyła do niej listy, częściej jednak, jak głoszą plotki, baluje w portach. Ona wiernie czeka przez całą wojnę, całując co wieczór jego zdjęcie. Jerzy V i Elżbieta Bowes-Lyon postanawiają dyskretnie prześwietlić ukochanego córki. Siostrzeniec króla Grecji urodził się na Korfu, skąd uciekł z rodziną do Francji po tym, jak wuja pozbawiono korony. Tam ojciec 2-letniego Filipa zajął się uwodzeniem kobiet, a matka, z epizodami choroby psychicznej, oddała syna na wychowanie krewnym. Trzy z czterech sióstr Filipa wyszły za oficerów hitlerowskich. Sam Filip, jak donosiły służby, był przystojnym playboyem bez grosza. „Książę bez kraju i królestwa”, mówili o nim złośliwi. Nie takiego księcia dla córki wymarzyli sobie król i królowa…

Elżbieta miała 20 lat, kiedy w parku zamku w Balmoral, bez wiedzy Jerzego V i królowej, Filip poprosił ją o rękę. Na palec wsunął jej pierścionek wysadzany trzema diamentami, które wyłamano z tiary należącej do Mountbattenów.

To był magiczny moment. Zarzuciłam mu ręce na szyję i pocałowałam - wspominała Elżbieta.

Jak na wieść o oświadczynach zareagowali jej rodzice, nietrudno zgadnąć. Ona jednak, zawsze posłuszna, sprzeciwiła się im tylko raz. Właśnie wtedy. 20 listopada 1947 roku w opactwie westminsterskim wzięła ślub z księciem Filipem, a transmisji tego wydarzenia słuchało 200 mln ludzi na całym świecie.

Moja żona królowa

Pierwszym wyzwaniem dla młodego małżeństwa są narodziny dzieci, Karola w 1948 roku i Anny w 1950. Książę naciska, by nosiły jego nazwisko, a kompromis, czyli podwójne: Mountbatten-Windsor, wcale go nie satysfakcjonuje. Zaczyna znikać wieczorami w towarzystwie Mike’a Parkera, swojego sekretarza, zostawiając Elżbietę w domu. Ale to ledwie rysa na ich małżeństwie, problemy pojawiają się w 1952 roku, kiedy umiera Jerzy V, a Elżbieta zasiada na tronie. Jako pierwszy przysięgę na wierność nowej królowej składa jej mąż. Szalenie ambitny książę Filip, wbrew swoim oczekiwaniom, nie dostaje na dworze żadnej formalnej funkcji, nie ma prawa nawet zerknąć w dokumenty, które czyta oddana monarchii Elżbieta. A to jeszcze nie wszystko – Filip musi zakończyć karierę w Royal Navy.

Czy jestem tu tylko amebą?!

krzyczy rozgoryczony i na stałe przenosi się do osobnej sypialni. Coraz częściej wyjeżdża też w oficjalne podróże. Kiedy wraca, prasa nie szczędzi mu uszczypliwości: „Książę Filip wizytuje Anglię”, pisze jedna z gazet. W 1956 roku Mountbatten wypływa na cztery miesiące do Australii, a kryzys jest na tyle poważny, że pałac, choć nigdy nie komentuje plotek, zaprzecza problemom. Elżbieta jednak nie tylko kocha Filipa, ale i nie pozwoli na rozpad małżeństwa ze względu na dobro monarchii.

Jeśli miał romanse, nauczyła się je tolerować - uważa Sarah Bradford, autorka jednej z biografii królowej.

Kiedy oboje godzą się ze swoimi rolami, nadchodzą dla nich szczęśliwsze czasy, a na świat przychodzą jeszcze dwaj synowie: Andrzej i Edward.

Siedem wspólnych dekad

Nie lubi komplementów, ale jest dla mnie podporą i przez te wszystkie lata mogłam zawsze na niego liczyć

- powiedziała królowa Elżbieta o księciu Filipie w 50. rocznicę ślubu, na co on odpowiedział:

Po 50 latach mam ogromną pokusę, by udzielać rad, ale najważniejszą lekcją, jaką odebraliśmy od życia, jest wiedza, że tolerancja stanowi podstawę szczęśliwego małżeństwa. Wierzcie mi, królowa jest niezwykle wyrozumiała.

Dziś wydaje się, że wszystkie urazy dawno odeszły w niepamięć. Od wybuchu pandemii Elżbieta i Filip czas spędzają głównie na zamku w Windsorze. Tam też zrobiono ich pamiątkowe zdjęcie z okazji 73. rocznicy ślubu. Królowa ma na nim spektakularną diamentowo-szafirową broszkę, którą nosiła podczas swojego miesiąca miodowego. (PG)