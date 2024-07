Smutne informacje z Wielkiej Brytanii. Nie żyje legendarny Joe Cocker - wokalista i muzyk popowo-rockowy. Śmierć muzyka potwierdził jego agent, Barrie Marshall, który powiedział, że Cocker był "po prostu wyjątkowy" i że "będzie niemożliwością zapełnić pustki, jaką zostawił w naszych sercach". Gwiazdor od dłuższego czasu walczył z rakiem płuc. Był laureatem wielu nagród, w tym nagrody Grammy z 1983 roku za piosenkę "Up Where We Belong".

Artysta koncertował kilkakrotnie w Polsce, a jego najbardziej znanymi gitami są m.in. "Up Where We Belong", "You Are So Beautiful", "When the Night Comes", "N'oubliez Jamais" czy "Unchain My Heart". Miał 70 lat.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

