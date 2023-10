20 października rano pojawiła się smutna informacja o śmierci Haydn Gwynne. Była aktorką grającą zarówno w filmach jak i serialach. Jeden z najbardziej znanych, to: "The Crown".

Haydn Gwynne była nominowana do nagród "Oliviera i Tony’ego" na "West Endzie" oraz na Broadwayu za "Billy Elliot the Musical". Niestety kariera znanej i lubianej aktorki skończyła się zdecydowanie za wcześnie. Przegrała walkę z rakiem.

Mirren dodała, że kobieta była "jednocześnie zabawna i poważna, co stanowiło genialny balans, czego przykładem była cała jej kariera". Wyznała, że wszyscy będą za nią tęsknili.

Agent Haydn Gwynne wydał oświadczenie, w którym napisał: