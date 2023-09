Ulubienica publiczności zmarła w wieku zaledwie 30 lat. Przegrała walkę z chorobą

Śmierć Judyty Turan wstrząsnęła światem kultury. Zaledwie 37-letnia gwiazda "M jak miłość" zmarła po długiej i heroicznej walce z chorobą nowotworową. W 2018 roku wykryto u niej raka piersi. W 2019 roku pojawiły się już przerzuty. Wiadomość o śmierci pojawiła się w nocy 12 lutego. Judyta Turan osierociła dwie małe córeczki. Emma ma dopiero 8 lat, a jej siostra Greta tylko 6. Dziewczynki widziały, że ich mama choruje i były dla niej niesamowitym wsparciem. "Jestem trochę chora" i dlatego mnie czasem nie będzie - tłumaczyła dziewczynkom, gdy musiała wyjeżdżać do szpitala... Zobacz także: Nie żyje Judyta Turan. Gwiazda "M jak miłość" osierociła małe córeczki. Tuż przed śmiercią zrobiła coś niesamowitego Judyta Turan nie żyje. Co z jej dziećmi? Czy córki Judyty Turan wiedziały o chorobie mamy? Judyta Turan zmarła z powodu raka piersi w wieku 37 lat. O tym, że choruje na nowotwór dowiedziała się już w 2018 roku. Niedługo później pojawiły się przerzuty. Aktorka potrzebowała pomocy finansowej, aby móc poddać się leczeniu. W 2019 roku ruszyła nawet zbiórka. Judyta Turan w pamięci szerszej publiczności zapisała się dzięki licznym rolom epizodycznym w popularnych serialach. Wystąpiła m. in. w "Klanie", "M jak miłość", "Pitbullu" czy "Na Wspólnej". Jednak życie prywatne było dla niej najważniejsze. W domu zawsze czekały na nią ukochane córeczki - Greta i Emma. Mimo tego, że dziewczynki są jeszcze małe to był dla mamy ogromnym wsparciem podczas choroby. Kiedy nad zdrowiem Judyty Turan zawisł wyrok, nigdy nie straciła nadzieli. Walczyła o zdrowie z całych sił, w końcu miała dla kogo. Judyta Turan w rozmowie z WP abcZdrowie jakiś czas temu przyznała, że powiedziała...