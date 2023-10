We wtorkowe popołudnie w mediach pojawiła się informacja o śmierci Rafała Góreckiego, którego internetowa społeczność znała pod pseudonimem Ravgor. Informację te przekazał brat zmarłego za sprawą mediów społecznościowych. Fani YouTubera nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło.

W wieku 35 lat zmarł Rafał Górecki

Dopiero co wszyscy mówili o tragicznej śmierci syna Sylwi Peretti z "Królowych życia", a już w mediach pojawiła się informacja o kolejnej tragedii. We wtorek, 18. lipca, w popołudniowych godzinach, Marcin Górecki opublikował na swoim Facebooku poruszającego posta, w którym przekazał informację o śmierci swojego brata, popularnego YouTubera, Rafała Góreckiego:

- Cześć,

Z wielką przykrością informuję, że mój brat Rafał zmarł dzisiaj po południu - napisał.

Ujawnił także przyczynę śmierci. Ten przegrał walkę z chorobą:



- Jak pewnie większość z Was wie, przez ponad połowę swojego życia, dzielnie i otwarcie walczył. Niestety, pomimo opieki rodziny, wielu prób leczenia oraz terapii, przegrał z chorobą - czytamy.

Brat zmarłego poinformował także o pogrzebie:

- Datę i miejsce pogrzebu przekażemy wkrótce. Marcin z rodziną

Ravgor w polskim internecie obecny był od wielu lat. W pewnym momencie cieszył się tam ogromną popularnością. Internauci pokochali go za poczucie humoru, dystans oraz szczerość. YouTuber jakiś czas temu przyznał się do problemów natury psychicznej. Od tamtego momentu z chęcią edukował swoich fanów m.in. na temat zaburzeń psychicznych.

Niestety choroba się pogłębiała, a Ravgor tracił motywację, aby wstawać z łóżka. Twórca internatowy w wieku 35 lat przegrał walkę z chorobą. Internauci nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

My także składamy wyrazy współczucia dla najbliższych zmarłego.