Wczoraj w hali sportowej na warszawskiej Woli odbył się pokaz najnowszej kolekcji Roberta Kupisza o nazwie "Fair Play". Wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd, które tym razem zaprezentowały się w sportowych stylizacjach. Nasze oko w tłumie wypatrzyło Joannę Przetakiewicz, Aleksandrę Kwaśniewską i Natalię Siwiec, które podczas tego wieczoru wyglądały fenomenalnie.

Znana z elegancji Joanna Przetakiewicz tym razem wybrała trochę bardziej casualową stylizację. Bizneswoman miała na sobie minimalistyczny szary dresowy komplet z najnowszej kolekcji La Manii składający się ze spodni 7/8 i luźnej bluzki. Uzupełnieniem looku był wyrazisty żółty kapelusz, który dodał całości letniego klimatu.

Aleksandra Kwaśniewska ostatnio rzadko pojawia się publicznie, jednak z sympatii do Roberta Kupisza pojawiła się na jego pokazie. Córka byłego prezydenta pokazała swoje sportowe oblicze. Sportową bluzę z suwakiem z szarą grafiką zestawiła z wąskimi spodniami i białymi sportowymi butami. Uzupełnieniem stylizacji była kopertówka w szachownicę i energetyczny pomarańczowy manicure.

Do fanek Kupisza należy również Natalia Siwiec, która nie mogła odpuścić wczorajszego pokazu. Modelka miała na sobie długą białą sukienkę Roberta z kolekcji "Wanted", do której nie założyła stanika. Kreacja leżała na niej idealnie. Skórzana kurta uzupełniająca look dodała całości sportowego luzu.





