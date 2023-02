Ostatni weekend nie był zbyt dobrym czasem dla Antoniego Królikowskiego. Aktor został zatrzymany przez patrol policji, a narkotest miał wynik pozytywny. W sieci wybuchła burza, a Joanna Opozda, chociaż oficjalnie nie odniosła się do zatrzymania byłego męża, opublikowała wymowne relacje. Teraz opublikowała post, a fani nie mają wątpliwości, że to kolejny przytyk do Antoniego Królikowskiego:

Nie musiałaś robić nic aby Twój eks zapłacił za upokorzenia jakich doznałaś.

Zobaczcie, co wywołało taką reakcję fanów Joanny Opozdy.

Joanna Opozda znowu wbija szpilę Antoniemu Królikowskiemu?

Joanna Opozda zareagowała na zatrzymanie Antoniego Królikowskiego wymownym nagraniem. Teraz opublikowała kolejny post, a fani nie mają wątpliwości do kogo jest skierowany. Są pewni, że to kolejna szpila w stronę aktora. Joanna Opozda opublikowała zdjęcie, do którego dołączyła fragment piosenki Tylor Swift" pt. "Karma", a fragment tekstu brzmi:

Karma jest moim chłopakiem, karma jest bogiem, karma jest jak bryza we włosach podczas weekendu, karma to odprężająca myśl. Zazdrościsz, że nie dla ciebie?

Internauci nie mają wątpliwości, że nowy post, chociaż nie bezpośrednio, jest kierowany do Antoniego Królikowskiego. Pod nowym zdjęciem Joanny Opozdy napisali:

- 🔥👏 👏👏 prawidłowo. Smacznej kawusi... Karma udusi 😂

- Piosenka pasuje do okoliczności 👏😂

- Karma is a bi*ch.🔥Wszystkiego dobrego dla Ciebie i Viniego. Ps: Pięknie wyglądasz 🙌❤️

- Asiu, masz wielkie szczęście. Nie musiałaś robić nic aby Twój eks zapłacił za upokorzenia jakich doznałaś. On sam kopie pod sobą, nawet nie dołki, tylko jeden wielki dół 😆 Trzymacie się ciepło z Vinim 😘

- Karma nigdy nie gubi adresu 👏❤️

- Piękna 🥰 jak to mówią. Kto krzywdzi innych, na końcu krzywdzi sam siebie 😁 tyle w temacie Jokera 😁

Antoni Królikowski wydał oświadczenie po zatrzymaniu. W krótkim wpisie wyjaśnił, że nie zażywa narkotyków, a narkotest wykrył THC, którym wspomaga swoje leczenie, i którego używał poprzedniego wieczoru. Zasugerował również, że policja została nasłana na niego specjalnie: "Wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania".

