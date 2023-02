Katarzyna Cichopek ostro o Joannie Opoździe. Wbiła jej szpilę w programie na żywo

Głośne rozstanie z Antonim Królikowskim sprawiło, że Joanna Opozda na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Od pewnego czasu jednak piękna aktorka coraz chętniej dzieli się w sieci szczegółami swojej codzienności podkreślając, że powoli wraca do zawodowego życia. Tym razem pochwaliła się genialną stylizacją, a na Instagramie zawrzało. Także były mąż Katarzyny Cichopek - Marcin Hakiel - nie był obojętny na tę fotografię. Joanna Opozda zachwyciła Marcina Hakiela nowym zdjęciem. Tancerz zareagował To definitywny koniec małżeństwa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego . Do sądu wpłynął już pozew rozwodowy, a byli zakochani prowadzą rozmowy w sprawie formalnego zakończenia swojego związku. Jak przyznała w rozmowie z magazynem Party aktorka, to właśnie Joanna Opozda jest teraz jedynym żywicielem rodziny , dlatego też zaledwie trzy miesiące po porodzie artystka została zmuszona do powrotu do pracy. Te słowa sprawiły, że fani zaczęli zadawać sobie pytanie, ile i na czym zarabia Joanna Opozda . Gwiazda bowiem zajmuje się nie tylko aktorstwem, ale jest również prężnie działającą influencerką, biorącą udział w rozmaitych projektach, którymi chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Jej najnowsza współpraca z jednym z najbardziej lubianych stylistów polskich celebrytów rozgrzała internautów. - Kocham takie stylizacje 🥰 - napisała na Instagramie Joanna Opozda, publikując genialną stylizację z brązowym, skórzanym płaszczem w roli głównej. Zobacz także: Marcin Hakiel szczerze o poszukiwaniu nowej miłości: "Zobaczymy, co z tego wyjdzie..." Wyświetl ten post na Instagramie ...