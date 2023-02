Joanna Opozda pozuje w wannie, a Remigiusz Mróz wymownie reaguje: "Skomentowałbym, ale...."

Po tym, jak Joanna Opozda i Remigiusz Mróz na gali Bestsellerów Empiku wymienili się kilkoma przyjaznymi uściskami, odżyły spekulacje, czy aby aktorki i pisarza nie łączą bardziej zażyle relacje. Teraz twórca bestsellerów zareagował komentarzem na jedno ze zdjęć Joanny Opozdy na Instagramie. Jego komentarz jest wodą na młyn plotek. Zobaczcie, co napisał Remigiusz Mróz.

Joanna Opozda pozuje w wannie a Remigiusz Mróz komentuje

Nowe zdjęcie, którym Joanna Opozda podzieliła się w sieci zaledwie kilkanaście godzin temu, wprawiło fanów w zachwyt. Gwiazda pozuje na nim w wannie, ale daleko jest od kontrowersji: ma na sobie ubranie i "kąpie się" w różowych piłeczkach. Ujęcie bardzo spodobało się internautom, którzy w komentarzach od razu docenili piękno aktorki. Swój komentarz pod zdjęciem zostawił też Remigiusz Mróz.

- Skomentowałbym, ale nie chcę wywoływać skandalu - napisał autor powieści.

Choć jego słowa nie zawierały nic dwuznacznego, to jednak internauci od razu wyczuli w nich ziarno skandalu, bo z każdego komentarza można zrobić "coś wielkiego". Zauważyli, że choć Remigiusz Mróz nie komentuje szerzej zdjęcia aktorki, to już sam fakt, że chciałby je skomentować, jest wystarczający. Na słowa pisarza zareagowała też sama Joanna Opozda, która tylko dolała oliwy do ognia, przesyłając autorowi bestsellerów emotkę z buziaczkiem.

Co ciekawe, część internautów zasugerowała, że nie miałaby nic przeciwko, gdyby Joannę Opozdę i Remigiusza Mroza łączyły bardziej prywatne relacje.

- Państwo bardzo pasują do siebie, proszę pomyśleć o tym.

- Asi by się przydał ktoś taki stateczny jak Pan, a nie jakiś chłystek w krótkich spodenkach.

- Akurat takie skandale są mile widziane - piszą internauci.

Przypomnijmy, że plotki o rzekomych bliższych relacjach Joanny Opozdy i Remigiusza Mroza pojawiały się już jakiś czas temu. Na przykład kiedy aktorka pochwaliła się w sieci, że pisarz umieścił ją w jednej ze swoich powieści. Zaledwie kilka tygodni temu aktorka gościła na gali Empiku, gdzie zajęła miejsce obok pisarza. Kiedy ten wygrał statuetkę w kategorii "kryminał i thriller" nie kryła swojej radości. Gdy media i fani zaczęli łączyć aktorkę i pisarza, on sam zamieścił w sieci żartobliwy komentarz do tej sprawy, prezentując mema, na którym użytkownicy sieci dyskutują o zmianie statusu związkowego innych osób - tu pisarz wstawił zdjęcia swoje i Joanny Opozdy. Wygląda na to, że obydwoje nic nie robią sobie z pojawiających się plotek.

Tymczasem ostatnio aktorka pozwoliła sobie na inną dwuznaczną publikację. Po tym, jak policja zatrzymała Antoniego Królikowskiego, Joanna Opozda wrzuciła do sieci krótkie nagranie, które - zdaniem części internautów - może być prześmiewczym komentarzem do tej sprawy.

