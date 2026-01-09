W niedzielę 26 stycznia odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coraz więcej gwiazd publicznie deklaruje wsparcie dla WOŚP i Jurka Owsiaka, a w sieci pojawiają się kolejne aukcje, z których pieniądze zostaną przekazane dla fundacji. Teraz głos w sprawie WOŚP zabrała również Joanna Przetakiewicz. Ogłosiła to na swoim profilu na Instagramie.

Joanna Przetakiewicz wspiera WOŚP

Joanna Przetakiewicz, znana projektantka mody i założycielka ruchu Era Nowych Kobiet, po raz kolejny postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem w ramach 34. Finału WOŚP zaoferowała na aukcji coś wyjątkowego. Nagranie z ogłoszeniem aukcji pojawiło się w mediach społecznościowych Przetakiewicz 8 stycznia 2026 roku.

WOŚP to nie tylko nowoczesny sprzęt z czerwonymi serduszkami.WOŚP to przede wszystkim prawdziwa POMOC, kiedy najbardziej jej potrzeba.To dzieci, które wygrywają walkę z bólem lub brakiem nadziei.To rodzice, którzy mogą usłyszeć diagnozę na czas…Dlatego co roku na finał oddaję coś wyjątkowego. Coś, co sprawia, że dokładacie do skarbonki cenne złotówki.W tym również. ogłosiła Joanna Przetakiewicz.

Projektantka ogłosiła, że przekazuje na licytację spotkanie ze sobą.

ZAPRASZAM NA SPOTKANIE Z ROZMOWĄ OD SERCA.Takie, jakie sobie wymarzycie.Może to być spacer bez pośpiechu.Pyszne śniadanie u mnie w domu.Elegancka kolacja w ulubionej restauracji.Albo wspólny wyjazd na akcję Ery Nowych Kobiet.Co tylko chcecie

Ile już osiągnęła aukcja Joanny Przetakiewicz?

Na moment publikacji materiału aukcja Przetakiewicz osiągnęła kwotę ponad 6 tysięcy złotych. Choć aukcja nadal trwa, już teraz wzbudza spore emocje i zainteresowanie mediów. Sama projektantka podkreśla, że każde wsparcie WOŚP ma dla niej głęboki sens - to nie tylko kwestia symbolu, ale przede wszystkim realna pomoc dla dzieci i ich rodzin.

W tym roku gramy dla maluszków, które potrzebują nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego. napisała Joanna Przetakiewicz.

Oprócz Joanny Przetakiewicz również inne gwiazdy wspierają WOŚP. W sieci pojawiły się również licytacje m.in. wyjazd na tydzień metamorfozy od Ewy Chodakowskiej czy mistrzowskie warsztaty językowe od Jakuba Porady.

Przypominamy, że ostatnio również Karol Nawrocki został zapytany o wsparcie WOŚP, a jego odpowiedź była dość zaskakująca.

