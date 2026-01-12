Ewa Chodakowska swoją karierę zbudowała przede wszystkim dzięki promowaniu dbania o kondycję fizyczną oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia. W tym roku postanowiła podzielić się skrywaną do tej pory informacją związaną z działaniami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ewa Chodakowska podjęła decyzję w sprawie WOŚP. Chodzi o ponad 30 tysięcy

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej znanych w Polsce trenerek i promotorek zdrowego stylu życia. Dzięki programom treningowym zdobyła niebywałą sławę, którą później rozwijała również w telewizji - można ją było zobaczyć między innymi w programach śniadaniowych w roli eksperta, jako jurorkę w tanecznym programie "Dance, Dance, Dance" oraz prowadzącą formatu "Razem odNowa". Jako jedna z 50 najbardziej wpływowych Polek (wg rankingu "Gazety Wyborczej") postanowiła odnieść się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Chodakowska poparła coroczne charytatywne działania koordynowane przez Jurka Owsiaka, wystawiając na licytację nie żaden drogocenny przedmiot, a prawdziwe przeżycie, czyli wyjazd na "Tydzień Metamorfozy", podczas którego zwycięzca licytacji będzie mógł się spotkać osobiście z Ewą Chodakowską, ale to nie wszystko.

Można by przypuszczać, że to po prostu tydzień sportowy, treningowy, zdrowo się oczywiście odżywiamy, uczestniczymy w prowadzonych relaksacjach, no i trenujemy, ale tak naprawdę to tydzień spotkania z samym sobą. inspirująco przekazała Ewa Chodakowska

Wylicytowana cena treningów z Ewą Chodakowską, korzystania ze specjalnie przygotowanego dietetycznego jadłospisu, wzięcia udziału w zajęciach relaksacyjnych oraz różnego rodzaju warsztatach przekroczyła już 30 tysięcy złotych, a jej wysokość stale rośnie.

Jakie aukcje wystawiły polskie gwiazdy na WOŚP?

Tegoroczny WOŚP wspierają również inne gwiazdy rodzimego show-biznesu. Ostatnio na temat akcji charytatywnej wypowiedziała się Joanna Przetakiewicz, która zdecydowała się przeznaczyć na licytację spotkanie ze sobą w niezdradzonej do tej pory formie - celebrytka wspomniała o rozmowie, spacerze, śniadaniu u niej w domu lub kolacji w restauracji. W tym roku licytować można też spotkanie oraz kolację z aktorskim duetem Joanny Brodzik oraz Pawła Małaszyńskiego. Cegiełkę do WOŚP dołożyła również Justyna Kowalczyk, składając na licytację ofertę wspólnego biegu na Giewont. Marta Surnik i Grzegorz Dobek z "Pytania na śniadanie" zachęcają zaś do wspólnego zwiedzenia siedziby TVP.

