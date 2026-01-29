Joanna Krupa w wymownym nagraniu ostro skomentowała celebrytów, którzy angażują się w „pomoc” zwierzętom w schroniskach, oczekując w zamian dodatkowego wynagrodzenia. Do wpisu Joanny Krupy odniosła się również Małgorzata Rozenek-Majdan, która od dłuższego czasu działa na rzecz wsparcia schronisk.

Joanna Krupa oskarża celebrytki zarabiające na "pomocy zwierzętom"

Joanna Krupa zaangażowała się w medialne nagłaśnianie problemów związanych z pomocą schroniskom. Niedawno komentowała sprawę schroniska w Bytomiu, podkreślając, że nie należy skupiać się wyłącznie na jednym miejscu, ponieważ problem ma charakter ogólnopolski.

Tym razem modelka zabrała głos w sprawie celebrytów, którzy jak twierdzi pod przykrywką „pomocy bezdomnym zwierzętom”, oczekują od firm dodatkowego wynagrodzenia dla siebie. W najnowszym wpisie najpierw zwróciła się do producentów karm i bud, prosząc o realne wsparcie dla potrzebujących schronisk. Następnie podzieliła się wstrząsającymi informacjami, które do niej dotarły.

Ale to co ja się dowiedziałam to dla mnie jest szok. My myślimy, że celebryci naprawdę kochają zwierzęta, czy wspierają fundację, czy to chodzi o zwierzęta, czy o dzieci, czy o ludzi... Ja się dowiaduje, że celebryci niektórzy, wiadomo nie wszyscy oprócz tego, że firma da za darmo produkt albo da dużą zniżkę... Celebryci jeszcze mają jaja, żeby się pytać o kasę dla siebie - opowiedziała Krupa na Instagramie.

Rozenek komentuje wpis Krupy

Joanna Krupa jednoznacznie zaznaczyła swoje stanowisko w tej sprawie. Podkreśliła, że nigdy nie przyszłoby jej do głowy, by angażować się w działalność charytatywną i jednocześnie oczekiwać z tego jakichkolwiek korzyści dla siebie. Bezpośrednio zwróciła się także do oskarżanych celebrytek, wyrażając nadzieję, że jej słowa skłonią innych do refleksji.

Ja nie oczekuję za to żadnego wynagrodzenia w przeciwieństwie do wielu celebrytów w Polsce. To powinno być oczywiste, kiedy chodzi o pomoc zwierzętom. Wstyd!!!!! Aby zachować prywatny i profesjonalny charakter tej rozmowy, nie będę podawać żadnych nazwisk szczerze mówiąc, nawet nie znam pełnej listy. Mam jednak nadzieję, że ta wiadomość skłoni niektórych do refleksji i pomoże im podjąć decyzję o wsparciu z potrzeby serca, a nie dla wynagrodzenia ogłosiła we wpisie.

Małgorzata Rozenek-Majdan również działa na rzecz ochrony zwierząt. Celebrytka pojawiła się w Sejmie, by realnie wpłynąć na losy bezdomnych zwierząt, a także brała udział w proteście dotyczącym patologicznego schroniska w Sobolewie. Rozenek pod nagraniem Joanny Krupy zamieściła wymowny komentarz, odnosząc się do poruszonej sprawy. Komentarz zyskał blisko 150 polubień i 40 komentarzy.

Asiu może pora podać nazwiska… napisała Rozenek w komentarzu.

Gosia chętnie bym się dowiedziała jak bym mogła - odpisała na komentarz Rozenek Krupa.

