Klaudia El Dursi nie bieżąco relacjonuje na swoim Instagramie nie tylko swoje zawodowe nowinki i współprace, lecz także prywatne chwile z bliskimi. Tym razem podzieliła się z obserwatorami emocjonalnymi, poruszającymi kadrami z wizyty w inowrocławskim schronisku. Gwiazda samodzielnie przytransportowała do schroniska potrzebne przedmioty. Wspomniała też o Dodzie i Joannie Krupie.

Klaudia El Dursi pomaga zwierzętom ze schroniska w Inowrocławiu

Klaudia El Dursi dała się poznać szerszej publice w programie "Top model", wyróżniając się na tle uczestników wszystkich edycji niebagatelną urodą, dzięki której zdobyła Złoty Bilet. Później telewidzowie mogli ją poznać bliżej w roli prowadzącej "Hotelu Paradise" emitowanego na antenie TVN 7. Obecnie modelka rozwija swoją karierę również w roli influencerki, relacjonując obserwującym swoją codzienność. Tym razem zaskoczyła niecodziennymi kadrami.

Klaudia El Dursi wyznała, że widząc skalę problemu polskich schronisk, które szczególnie w zimowym czasie potrzebują wsparcia, nie mogła odpuścić sobie pomocy miejscu zajmującemu się bezdomnymi zwierzętami w jej okolicy.

Nie sposób przejść obojętnie obok ogromu potrzeb w schroniskach dla zwierząt. Dołączam się do tej pięknej mobilizacji obecnej w sieci. Przyjechałam dzisiaj do Inowrocławia i (...) przywieźlismy najpotrzebniejsze rzeczy, by choć trochę pomóc zwierzakom. napisała Klaudia el Dursi

W relacji na swoim Instagramie pokazała, jak własnymi siłami przenosi do magazynu schroniska między innymi koce i najpotrzebniejsze rzeczy, jakimi zdecydowała się wspomóc inowrocławską placówkę w najtrudniejszym czasie w roku. Nie zabrakło też kadrów relacjonujących spotkanie modelki z psami, które poruszyły internautów.

Klaudia El Dursi zwróciła się do Dody i Joanny Krupy

Klaudia El Dursi, relacjonując swoją pomoc zwierzętom, zwróciła się też bezpośrednio do polskich gwiazd. Wymieniła nie tylko Joanną Krupę, lecz także Dodę, która jako pierwsza nadała akcjom pomocy polskim schroniskom tak duży rozgłos dzięki swoim działaniom.

Doda, Joanna Krupa. Dziękuję za inspirację i motywację. Dołożyłam swoją cegiełkę, żeby psiakom było lepiej. Mam nadzieję, że uda mi się również kogoś zmotywować do działania. przekazała modelka

