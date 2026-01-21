20 stycznia 2026 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt. W obradach wzięły udział dwie znane postacie ze świata show-biznesu - Doda (Dorota Rabczewska) i Małgorzata Rozenek-Majdan. Obie angażują się w działania na rzecz ochrony zwierząt, a ich obecność w Sejmie miała na celu wsparcie prac nad ustawą zakazującą używania pirotechniki.

Obie kobiety zasiadły przy tym samym stole, by wyrazić swoje poparcie dla planowanych zmian w prawie i apelować o realną pomoc dla zwierząt. Jak podkreślają, szczególnie w czasie mrozów los bezdomnych zwierząt bywa dramatyczny, a obecne przepisy nie gwarantują im wystarczającej ochrony. Do sieci trafiły zdjęcia, które obrazują, co jeszcze działo się w Sejmie, a czego nie pokazały kamery.

Spotkanie Małgorzaty Rozenek i Dody w Sejmie

Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda spotkały się nie tylko podczas trwania Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony zwierząt, ale również wzięły udział w spotkaniu w Wicemarszałkinią Sejmu RP. Dorota Niedziela opublikowała w sieci fotorelację ze spotkania w jej gabinecie i przekazała szczegóły:

Dzisiaj w swoim gabinecie w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej spotkałam się z Doda, Małgorzatą Rozenek Majdan oraz posłanką Katarzyna Maria Piekarska. W trakcie spotkania poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące opieki nad zwierzętami w schroniskach. Istotne jest tworzenie przestrzeni do dyskusji nad możliwymi kierunkami dalszych działań na rzecz poprawy ochrony prawnej zwierząt czytamy we wpisie na Facebooku.

Przemówienie Dody w Sejmie o schroniskach

Z kolei podczas posiedzenia komisji Doda wygłosiła poruszające przemówienie, które spotkało się z silnym odzewem. Artystka podzieliła się swoimi doświadczeniami z ostatnich tygodni, gdy odwiedzała schroniska dla zwierząt. Zwróciła uwagę na niewyobrażalne cierpienie, które spotyka czworonogi oraz na dramatyczne warunki panujące w wielu placówkach. W swojej wypowiedzi ostro skrytykowała niektórych uczestników obrad, zarzucając im brak empatii i szydercze reakcje podczas omawiania śmierci zwierząt i problemów dzieci cierpiących z powodu hałasu fajerwerków.

Doda oskarża: „To jest dochodowy biznes na cierpieniu zwierząt”

Doda nie szczędziła gorzkich słów pod adresem właścicieli niektórych prywatnych schronisk, określając je mianem „patoschronisk”. Według niej, wiele z nich funkcjonuje jedynie jako sposób na zarobek, a dobro zwierząt pozostaje na dalszym planie. Wskazała, że schroniska mogą otrzymywać od miliona do dwóch milionów złotych rocznie z budżetu państwa, a mimo to często nie zapewniają zwierzętom godnych warunków. Podkreśliła również, że system pozwala osobom z wyrokami za znęcanie się nad zwierzętami na dalsze prowadzenie takich placówek. Doda zaznaczyła, że wielu kierowników placówek korzysta z publicznych środków do finansowania własnych luksusów, takich jak wakacje czy jacuzzi, podczas gdy zwierzęta umierają w męczarniach.

Reakcje polityków na wystąpienie Dody

Przemówienie Dody zostało nagrodzone brawami. Wśród osób, które doceniły jej zaangażowanie, znalazła się również Małgorzata Rozenek-Majdan. Obie panie wymieniły gesty poparcia. Obecni na sali politycy zareagowali różnie - od wzruszenia po widoczne zakłopotanie. Na słowa Dody odpowiedział również obecny na komisji minister rolnictwa. W imieniu swojego resortu oficjalnie podziękował jej za nagłaśnianie problemu patologii w polskich schroniskach. Przyznał, że inspekcja weterynaryjna często nie jest w stanie kontrolować wszystkich placówek, dlatego działania społeczne i medialne mają kluczowe znaczenie.

Przemówienie Małgorzaty Rozenek w Sejmie

Podczas Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt, głos zabrała również Małgorzata Rozenek-Majdan, która zwróciła uwagę zgromadzonych na istotę tematu kastracji i sterylizacji zwierząt, jako walkę z ich bezdomnością. Apelowała także o większy nadzór nad schroniskami a także wpływy inspektoratów weterynaryjnych. Zabrała głos również ws. fajerwerków: "Apeluję również do Pałacu Prezydenckiego, żeby za każdym razem z ogromną uwagą pochylał się nad projektami, szczególnie tymi projektami obywatelskimi. A propos petard, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wydarzenia z przełomu roku w Szwajcarii wyraźnie pokazują, że petardy i źle używane środki pirotechniczne są naprawdę niebezpieczne i chyba co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości".

Zobacz także: